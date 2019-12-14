Стало известно о краже жестких дисков с данными 29 тыс. сотрудников Facebook

Жесткие диски с банковскими данными и другой личной информацией 29 тыс. сотрудников Facebook, работавших в компании в 2018 году, украли из машины сотрудника соцсети, сообщают американские СМИ.

Агентство Bloomberg со ссылкой на письмо Facebook, распространенное среди своих сотрудников, сообщает, что на незашифрованных жестких дисках находились данные с именами сотрудников, номерами их банковских счетов и последними четырьмя цифрами номеров их социального страхования, а также данные о зарплатах и бонусах, передает РИА «Новости».

«Мы сотрудничали с правоохранительными органами в ходе их расследования недавнего взлома автомобиля и кражи сумки сотрудника, в которой находилось оборудование компании с хранившейся на нем бухгалтерской информацией», – заявила пресс-секретарь компании.

Она добавила, что на украденных носителях не было данных о пользователях социальной сети. По ее мнению, речь идет об обычной краже, а не о попытке украсть именно данные сотрудников Facebook.

Инцидент произошел еще 17 ноября, пропажа жестких дисков была обнаружена через три дня – 20 ноября. Facebook начала предупреждать пострадавших сотрудников лишь в пятницу, 13 декабря.

Отмечается также, что ограбленный сотрудник не должен был выносить жесткие диски из офиса. Компания сообщила, что предприняла в его отношении дисциплинарные меры.

Напомним, в начале апреля 2018 года Еврокомиссия получила от Facebook подтверждение о возможной утечке в Cambridge Analytica данных около 2,7 млн пользователей соцсети в Европе.