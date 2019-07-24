Facebook в США получил штраф на 5 млрд долларов

Федеральная комиссия по торговле США объявила о наложении штрафа в размере 5 млрд долларов на компанию Facebook Inc и ужесточении требований к охране личных данных.

«Facebook Inc заплатит рекордный штраф 5 млрд долларов и обязуется выполнять новые ограничения, а также изменить корпоративную структуру, чтобы компания несла ответственность за принимаемые решения относительно личных данных ее пользователей», – сказано в заявлении комиссии, передает РИА «Новости».

Напомним, в начале апреля 2018 года Еврокомиссия получила от Facebook подтверждение о возможной утечке в Cambridge Analytica данных около 2,7 млн пользователей соцсети в Европе.

Также сообщалось, что ранее США и ЕС потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом Cambridge Analytica к персональным данным пользователей. Эти данные якобы использовались в ходе избирательной кампании в США в интересах Дональда Трампа в 2016 году.