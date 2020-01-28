Лавров пообещал не щадить террористов в сирийском Идлибе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никакой пощады боевикам в сирийском Идлибе быть не может.

«Боевикам из вооруженных формирований необходимо перестать каким-либо образом контактировать с террористами, а террористам необходимо сдаваться, потому что никакой пощады им быть не может», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что все договоренности о прекращении огня, гуманитарные коридоры были созданы специально для мирных жителей, чтобы они могли выйти из этой зоны. «Кстати, террористы продолжают по эти гуманитарным коридорам наносить удары, препятствуя выходу мирных жителей, пытаясь сохранить их в качестве живого щита», – отметил министр.

Он добавил, что по мере того, как боевики уходят из Идлибской зоны, влияние радикалов здесь усиливается. «Поэтому мы вчера это обсуждали подробно с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по телефону. Мы договорились, что будет налажена все-таки более четкая работа по выполнению договоренностей об отмежевании вооруженной оппозиции, которая является патриотической, которая готова участвовать в политическом процессе, от террористов, которые в качестве таковых признаны Советом безопасности ООН. Эти договоренности нужно выполнять», – заявил Лавров.

В понедельник Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, указав на нарушения радикалами решений о прекращении огня в Идлибе.

Перед этим стало известно, что боевики готовят в провинциях Алеппо и Идлиб на севере Сирии постановочные атаки с использованием химического оружия.