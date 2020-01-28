Сообщавшего о намеренном заражении коронавирусом мужчину задержали в Китае

Полиция района Тунчжоу в пригороде Пекина задержала мужчину, который писал в Сети, что якобы умышленно заражал людей новым коронавирусом.

Полиция Тунчжоу получила обращения от населения о том, что один из пользователей Сети опубликовал пост, в котором утверждает: он якобы заразился новым типом коронавируса, а теперь специально ходит в места массового скопления людей и пытается распространять болезнь, передает РИА «Новости».

Автором сообщения оказался 22-летний молодой человек, который не заражен новым вирусом. Во время дачи показаний он заявил, что он лишь хотел устроить розыгрыш и поэтому распространил ложную информацию.

Полиция уже взяла мужчину под арест по подозрению в совершении уголовного преступления, связанного с умышленным распространением ложной информации о терроризме.

Правоохранители также предупредили, что будут со всей строгостью наказывать тех, кто в это важное время, когда идет борьба с распространением эпидемии, использует Интернет для вброса недостоверной информации, распространяет слухи и сеет панику.

Ранее сообщалось, что число жителей Китая, заразившихся новым коронавирусом, увеличилось еще на 32 человека и достигло 4 тыс. 547 человек.