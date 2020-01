Билли Айлиш получила «Грэмми» в основной номинации

В Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения наград академии звукозаписи США «Грэмми», трансляцию вел телеканал CBS.

Награду в номинации «лучшая песня» за свою композицию Bad Guy получила американская исполнительница Билли Айлиш. Песня Bad Guy также признана лучшей записью года. Кроме того, Айлиш победила в категории «лучший новый исполнитель», а ее альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? стал лучшим альбомом года, передает РИА «Новости».

Лучшей песней в стиле кантри стала Bring My Flowers Now, в стиле рок – This Land американского исполнителя Гари Кларка младшего, лучшей рэп-песней названа композиция «A Lot», а лучшей песней в стиле R&B – «Say So» от PJ Morton, в номинации «лучшее госпел-исполнение» награду завоевала певица Lizzo со своей композицией Truth Hurts.

Организаторы премии также объявили имена обладателей престижной награды в десятках других категорий. В их числе «Грэмми» удостоилась бывшая первая леди США Мишель Обама за книгу «Моя история».

