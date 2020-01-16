Блогеры высмеяли перепевшую хит Билли Айлиш Елену Малышеву

В Сети высмеяли попытку ведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой напеть хит известной американской исполнительницы Билли Айлиш.

Выпуск передачи вышел в эфир еще в ноябре, однако пользователи Сети обратили на него внимание лишь в январе. В студию к Малышевой пришел молодой человек, который ранее лечился от синдрома Туретта. Ранее этот недуг был и у певицы Билли Айлиш.

«Какой красивый мальчик. Совсем другой», – оценила гостя телеведущая, а затем спросила у молодого человека, как тот относится к творчеству американской исполнительницы.

Затем Малышева попыталась напеть один из самых популярных хитов американской певицы – песню Bad Guy.

«Хорошая», – отметил молодой человек.

«Хорошая. Мне тоже нравится», – поддержала его Елена Малышева.

Пользователи соцсетей не оценили попытку ведущей напеть популярную композицию.

«Думал, она инсульт поймала», – прокомментировал Yaroslav Zakhlenyuk на YouTube.

«Лена, жги дальше. Скоро танцевать начнет», – призвал Дмитрий Вержбицкий.

«Что это было», – удивился Babadook.

«А будет 10-ти часовая версия трека?», – пошутила Анна Афанасьева.

Также в Сети начали появляться видеомонтажи, высмеивающие случай на передаче. В частности, на YouTube-канале SUPER_VHS_PLUS появился ролик, в котором указывается, что Малышева перепутала мотив хита Айлиш с композицией диджея Gesaffelstein.

Билли Айлиш – 18-летняя американская певица и автор песен. В 2019 году ее признали самой популярной исполнительницей у россиян.