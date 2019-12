Названы самые популярные у россиян в 2019 году исполнители

Наиболее популярными исполнителями у россиян в 2019 году стали американская поп-певица Билли Айлиш и белорусский певец Тима Белорусских, сообщил сервис Яндекс.Музыка.

«Чемпионы года – 17-летняя американская поп-певица Billie Eilish и 21-летний белорусский хит-мейкер Тима Белорусских. Альбом Billie Eilish «When We All Fall Asleep Sleep Where Do We Go» прослушали более 8 млн пользователей, а трек «bad guy» вошел в топ-3 – что сделало ее одной из самых популярных исполнительниц года. Тима Белорусских же отметился в топе сразу тремя треками: «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что популярными в этом году были также певица Zivert, Елена Темникова, Светлана Лобода, Maruv и Полина Гагарина.



«Чаще всего в этом году Алису просили включать треки Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Стаса Михайлова, а также групп «Руки вверх!», Rammstein, «Сектор Газа», «Ленинград» и «Алиса», – добавили в пресс-службе сервиса.

Топ-10 подкастов возглавила «История русского секса».

Как отметила пресс-служба, при подсчетах учитывалось количество слушателей треков, альбомов и подкастов 2018 и 2019 годов выпуска, прослушанных на Яндекс.Музыке с января по ноябрь 2019 года.

