Пользователи назвали песни, которые станут классикой к 2030-м годам

Около 3 тыс. пользователей Reddit отобрали песни 2010-х годов, которые, по их предположению, должны стать классикой к 2030-м годам.

Исполнитель Awolnation известен публике только одним хитом – Sail, приводит BuzzFeed мнение одного из пользователей Reddit. «Мы действительно не можем объяснить почему, но мы знаем, что это будет вечно», – отмечает издание.

Выпущенный в 2013 году трек Avicii Wake Me Up стал классикой практически сразу, как появился. Пользователи Reddit полагают, что композиция будет актуальна даже через десятки лет, несмотря на то, что сам автор умер в 2018 году.

Песня французских электронщиков Daft Punk и Фаррела Уильямса Get Lucky в 2013 году стала одним из самых популярных хитов десятилетия.

Композиция Фаррела Уильямса Happy действительно способна делать слушателей счастливыми, уверено издание. «Во всяком случае, у композиции есть задел, чтобы прижиться в течение нескольких десятилетий, и нам это нравится», – отметили авторы.