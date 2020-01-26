Галкин пожаловался на вырубку леса возле его замка

Юморист и телеведущий Максим Галкин рассказал о предположительно незаконной вырубке леса недалеко от его замка в поселке Грязи.

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» Галкин сообщил, что пока не получил ответа от властей о судьбе леса.

По его словам, несколько лет назад, лес рядом с деревней Синьково был переведен из охраняемой зоны в поселковую, что дало возможность его застраивать. Артист считает, что передача земли была оформлена с нарушениями – документ не согласовал премьер-министр.

«Вот эти вот поля, леса, которые остались вокруг наших деревень – это вообще последний сохраненный культурно-исторический ландшафт Московской области. Все остальное уже безвозвратно застроено», – посетовал артист.

Он добавил, что освещает проблему в СМИ по просьбе жителей соседних деревень. «Я там, наверное, самый состоятельный житель. Все остальные – это люди, которые, к сожалению, не могут выйти в эфир радиостанции и телевизионных каналов, поэтому я в данном случае выражаю их надежды, чаяния и опасения», – сказал он, добавив, что хотел бы, чтобы его дети воспитывались на «исконно наших русских землях».

Ранее в СМИ появилась информация о планах вырубки леса в окрестностях поселков Грязи, Липки и Синьково для строительства нового жилого массива. Это стало причиной иска против застройщика со стороны Федерального агентства по лесному хозяйству.