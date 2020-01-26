В Роспотребнадзоре рассказали о способах уберечься от коронавируса

Для того чтобы уберечься от заболеваний, вызванных новым коронавирусом, Роспотребнадзор советует соблюдать меры предосторожности.

«Необходимо соблюдать меры предосторожности: при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию; не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду; не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных; использовать средства защиты органов дыхания (маски)», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Также ведомство рекомендует мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.

В случае обнаружения первых признаков заболевания Роспотребнадзор призывает не заниматься самолечением, а сразу обращаться за медицинской помощью в лечебные организации.

«При обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР», – говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что свои поездки при посещении Китая нужно планировать заранее, при этом воздержавшись от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.

Подчеркивается, что диагностические лаборатории Роспотребнадзора по всей России «обладают необходимым оборудованием и специалистами для использования разработанных средств диагностики».

Коронавирусом заразились уже около 2 тыс. человек, умерли 56. Вирус распространился на приграничные с Россией регионы Китая, попал в Европу и ряд стран Азии. В Китае заявили о разработке вакцины от коронавируса. Врачи также назвали первые признаки заболевания.