Соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что считает необходимым отменить санкции против России.

Кречмер заявил в интервью газете Bild, что Берлине хотят, «чтобы отношения с Россией улучшились», потому «санкции необходимо отменить», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ограничительные меры в адрес Москвы «ни к чему не привели», а вместо этого навредили немецкой экономике.

Премьер также добавил, что на международной конференции по разрешению ливийского конфликта в Берлине российская сторона продемонстрировала, что с ней возможно конструктивное сотрудничество.

Кречмер также считает, что Германии также нужно и конструктивное сотрудничество с США. Однако, по его мнению, американский лидер Дональд Трамп иногда «мечется в геополитике», чем объясняются, в частности, санкции Вашингтона против «Северного потока – 2», которые, по словам премьера Саксонии, ошеломили немецкую общественность.

Ранее Кречмер заявлял в интервью изданию Hannoversche Allgemeine, что Германии необходимо наладить более тесное сотрудничество с Россией, а санкции против нее являются «неработающим инструментом».