Хуснуллин призвал к реализации проекта всероссийской программы реновации

Проект всероссийской программы реновации жилья необходимо развивать, начав «отрабатывать его на крупных городах», заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Хуснуллин заявил в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия-1», что проект реновации необходимо развивать во всей стране, передает ТАСС.

«Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах, потому что реновация – это же огромные деньги, изменение уклада жизни. Не получится просто вот так его (проект) взять и начать. Его надо взвесить, оценить», – сказал он.

Напомним, в октябре 2019 года заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья в России.