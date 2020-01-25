Американская компания исключила роль Эр-Рияда в утечке данных главы Amazon

Американская компания American Media исключила причастность властей Саудовской Аравии или иной третьей стороны к публикации переписки главы корпорации Amazon Джеффа Безоса и его любовницы Лорен Санчес.

Газета The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на пресс-службу American Media, что компания подтвердила: переписка, включавшая интимные фотографии Безоса, была выкуплена за 200 тыс. долларов у брата Санчес Майкла, передает ТАСС.

Тот в октябре 2018 года заключил контракт с газетой The National Enquirer, которая ранее принадлежала American Media. Мужчина «начал передавать все материалы и информацию» репортерам издания.

Представитель американской компании назвал ложными любые предположения о том, что такие третьи стороны, как власти Саудовской Аравии, «причастны к этому или же оказывают влияние на работу» American Media.

Напомним, разгоревшийся в минувшем году скандал о шантаже главы Amazon со стороны таблоида The National Enquirer приобрел новое звучание после заявления спецдокладчика ООН по вопросу о внесудебных казнях Аньес Калламар и ее коллеги Дэвида Кайе о высокой вероятности причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к взлому телефона Безоса.

Спецдокладчики выразили серьезную обеспокоенность полученной информацией, согласно которой с аккаунта приложения WhatsApp, принадлежащего саудовскому кронпринцу, в 2018 году якобы была загружена цифровая шпионская программа, позволившая вести наблюдение за Безосом, владеющим также газетой The Washington Post.

По мнению спецдокладчиков, эти сведения могут свидетельствовать «о возможной вовлеченности наследного принца в слежку за Безосом с целью повлиять или заставить замолчать The Washington Post», освещающую события в Саудовской Аравии.

При этом в марте 2019 года нанятый Безосом частный консультант Гэвин де Бекер заявил, что телефон его клиента был взломан хакерами, работавшими на Саудовскую Аравию.

Спустя несколько месяцев сообщения Безоса и его фотографии с любовницей попали в распоряжение The National Enquirer. Мотивацию хакеров де Бекер объяснил желанием Эр-Рияда навредить Безосу, когда принадлежащая ему газета начала активно освещать убийство журналиста Джамаля Хашогги.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как самый богатый человек мира стал уязвим из-за WhatsApp.