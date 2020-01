Сербов взбудоражил «шпионский скандал» с российским дипломатом Самый богатый человек мира стал уязвим из-за WhatsApp 23 января 2020, 11:02

Фото: Saudi Press Agency

Текст: Станислав Борзяков

Сообщить об ошибке • Благодаря усилиям ООН разрастается грандиозный международный скандал. Смартфон самого богатого человека мира – владельца Amazon Джеффа Безоса – подцепил шпионскую программу через переписку в WhatsApp, что могло обойтись ему в миллиарды долларов. Предполагается, что за этим стоит наследный принц Саудовской Аравии. Но каковы его мотивы? И какое отношение ко всему этому имеет жестокое убийство с расчленением трупа? Эта история поражает контрастом между своей заурядностью и запредельно высоким статусом, которым наделены ее главные герои. В 2018 году самый богатый человек мира Джефф Безос и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дружески переписывались в мессенджере WhatsApp, популярном в частности у российских домохозяек. В какой-то момент принц отправил мультимиллиардеру видео, и можно даже представить, как снабдил его комментарием типа «глянь, какая ржака». Безос глянул – и запустил в свой смартфон шпионскую программу, которая стала выкачивать его личные данные. Ни Безос, ни Мухаммед в особом представлении не нуждаются. Первый – основатель и глава компании Amazon, его состояние оценивается в 115 миллиардов долларов. Второй – фактический правитель Саудовской Аравии, королем которой является его 84-летний отец. Мухаммед прослыл неутомимым реформатором, поклявшимся вывести свою страну из того правового средневековья, в котором она находится сейчас. Возможно, что в конечном счете это приведет Саудовскую Аравию к краху, но в чем Мухаммеду лично никак не откажешь – в таланте политика. Его нынешний статус, в котором совмещены огромные богатства, несколько государственных постов и скорая перспектива унаследовать целую страну – прямое следствие интриг и малых дворцовых переворотов, в рамках которых далеко не всем в большой семье Саудов удалось сохранить здоровье и свободу. Среди части американских комментаторов сложился своего рода культ принца Мухаммеда, от которого ждут, что он «откроет свое королевство современности». Но надо понимать, что это «открытие современности» касается, например, разрешения на выдачу водительских прав женщинам, но не касается ограничения абсолютной власти короля и почти абсолютной – его наследника. Сейчас принц совмещает посты вице-премьера, министра обороны, председателя Королевского суда, глав Комитета по экономическому развитию и Антикоррупционного комитета. Последний пост особенно важен, так как позволяет Мухаммеду преследовать своих высокопоставленных противников внутри страны обычными полицейскими методами. Возникает закономерный вопрос – а зачем Мухаммеду вообще понадобились личные данные Безоса? Нефть и оружие – то немногое, чем Amazon не торгует. Стратегия шпионажа через заражение смартфонов влиятельных белых кафиров привычна для региона. В частности, ее активно применяли в соседних ОАЭ. Но вряд ли такой человек, как Мухаммед, стал бы проворачивать подобное с таким человеком, как Безос, просто «на всякий случай» или «на удачу» – то есть без конкретной цели. Выдвигалась версия, что Безос был всего лишь промежуточным звеном и переносчиком вируса, а на самом деле саудиты нацелились на кого-то из тех, с кем он общался, будь то бизнесмены или политики. По другой версии, Безос заинтересовал Эр-Рияд как владелец аэрокосмической компании Blue Origin, частично базирующейся на его личном ранчо. Ракетные технологии – это ведь не только про космический туризм, но и про сокрушительное оружие. Но наиболее правдоподобным объяснением кажется то, по которому Мухаммед через Безоса вел охоту за Джамалем Хашогги. Тем самым журналистом, убитым в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, откуда его тело вывозили по частям. Хашогги регулярно и довольно в резкой форме критиковал и самого Мухаммеда, и его реформы. По факту был самым известным и наиболее публичным из его личных врагов. Источники ЦРУ утверждали, что принц лично отдал приказ о ликвидации Хашогги и что половина из 15 его убийц – это телохранители Мухаммеда. На фоне международного скандала в Саудовской Аравии провели судебный процесс над убийцами Хашогги, приговорив пятерых из них к смертной казни. Тонкость в том, что все это может быть спектаклем, с помощью которого отводят глаза и уничтожают улики. Власти Мухаммеда для этого более чем достаточно, а в реформировании своей страны по части «открытости миру» он продвинулся не так уж и далеко. Как бы там ни было, основной площадкой для антисаудовских выступлений Хашогги была газета The Washington Post. Ее владельцем является Джефф Безос. Сыграла ли украденная у Безоса информация какую-либо роль в спецоперации по устранению Хашогги, мы не знаем. Он был убит через пять месяцев после инцидента с предполагаемым заражением телефона, после чего информационные пушки WP стали бить по Мухаммеду с утроенной силой. Как говорят в таких случаях в Рунете, «а ведь нормально же общались». Безос не мог поступить иначе даже в том случае, если бы Мухаммед был его лучшим другом, а история со шпионской программой – липой от начала и до конца (о чем, кстати, уже заявил официальный Эр-Рияд). И дело не только в имидже Безоса как «прогрессивного либерала», в среде которых довольно уверенно стоят на той позиции, что убивать и расчленять журналистов – нехорошо. Во-первых, Хашогги был сотрудником WP. Во-вторых, раскрутка этой истории косвенным образом дискредитировала врага Безоса – президента Дональда Трампа. Незадолго до описываемых событий Трамп заключил с саудитами рекордную оружейную сделку и был настроен на активное сотрудничество с Мухаммедом. Необходимость как-то реагировать на жестокое убийство и фамилию заказчика в документах ЦРУ ставила его в крайне неудобное положение. Мухаммед был раздосадован таким поворотом событий еще больше и, судя по всему, совершил непростительную для его статуса глупость – решил отомстить Безосу. Так в «желтую прессу» оказались слиты переписка мультимиллиардера с любовницей и их совместные фотографии. Это может показаться мелкой местью, но это чрезвычайно дорогая месть, возможно, одна из самых дорогих в истории. Ведь как раз в то время у Безоса шел бракоразводный процесс с женой – их 25-летний брак распался. При дележе имущества доказательство измены одного из супругов может обойтись ему в значительную сумму, которую суд присудит обманутой половине. В итоге развод обошелся Безосу в 37,5 млрд долларов. То есть на момент дружеской беседы с Мухаммедом в WhatsApp он был значительно богаче, чем сейчас. Судя по всему, этот акт мести и помог детективам Безоса, которых тот нанял для расследования кражи данных, выйти на Мухаммеда. Компрометирующие фото были опубликованы в издании National Enquirer, а глава его материнской компании American Media Inc. Девид Пекер регулярно контактировал с бен Салманом. Впервые о том, что смартфон Безоса был взломан по указанию властей Саудовской Аравии, глава его службы безопасности заявил около года назад. Подробности, якобы установленные с тех пор, стали известны миру благодаря британской The Guardian. А что будет дальше – не знает никто. Американские аналитики предсказывают колоссальный международный скандал, который уже сейчас дошел до ООН. В специально обнародованном заявлении спецдокладчика Организации по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар сказано, что слежка за Безосом имела целью «повлиять или заставить замолчать The Washington Post». И что причастность к этому Мухаммеда возвращает нас к его роли в убийстве Хашогги. Однако что-то показывает, что единственной пострадавшей стороной в этой истории окажется Безос. Заведенные в Саудовской Аравии порядки всегда были крайне далеки от того, что считают нормой на Западе, но это не мешало союзническим отношениям нефтедолларового Эр-Рияда с мировыми столицами. А судьба наследного принца, какие бы выходки он себе ни позволял, всецело зависит только от одного человека – его родного отца.

