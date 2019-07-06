Глава Amazon официально развелся

Глава крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос официально оформил развод со своей женой Маккензи, сообщают американские СМИ.

Газета The Seattle Times сообщила, что документ об официальном завершении бракоразводного процесса подписал в пятницу судья округа Кинг в штате Вашингтон, передает ТАСС.

Отмечается, что оформление развода позволит начать процесс по передаче бывшей жене главы Amazon положенных ей по закону 19,7 млн акций компании на сумму 38,3 млрд долларов. Сообщалось, что это автоматически сделает ее одной из богатейших женщин планеты.

Сама Маккензи Безос заявила, что пожертвует половину своего состояния на благотворительность.

Напомним, глава Amazon в марте второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes c состоянием 131 млрд долларов (с учетом состояния его жены). В минувшем году журнал оценивал состояние Безосов в 112 млрд долларов.

Помимо Amazon, капитализация которой в 2018 году достигла 1 трлн долларов, Безос владеет аэрокосмической компанией Blue Origin.

Также Безосы владели недвижимостью в различных частях США, в том числе особняком стоимостью 12,9 млн долларов в Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

В январе стало известно, что Безос и его супруга намерены развестись после 25 лет брака. Бывшая телеведущая Лорен Санчес, любовница Безоса, подала на развод с мужем на следующий день после официального расставания своего любовника с женой.

СМИ сообщали, что Маккензи Безос уступила бывшему мужу 75% акций компании Amazon, а также доли в газете The Washington Post и компании Blue Origin.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему разводится самый богатый человек в мире.