Почему разводится самый богатый человек мира?

Джефф Безос – 54-летний владелец интернет-компании Amazon.com, крупнейший богач в мире и, возможно, вообще в истории человечества, в среду официально подтвердил развод со своей 48-летней женой Маккензи, с которой провел в браке четверть века.

Состояние бизнесмена оценивается в 137 млрд долларов. Известно, что Безосы не заключали брачного контракта. По правилам штата Вашингтон, где будет рассматриваться заявление о разводе, в таком случае все совместно нажитое делится супругами пополам. Таким образом, Маккензи может получить около 69 млрд долларов и стать самой богатой женщиной в мире (сейчас этот титул принадлежит внучке основателя L'Oreal Франсуазе Беттенкур Майерс, которая располагает состоянием в 45,6 млрд долларов).

Однако, как сообщает TMZ, процесс разделения активов «будет невероятно сложным». Помимо собственно денег, бывшая пара является крупнейшим землевладельцем в Штатах, в их собственности 161 874 га. Оценивать это имущество будет непросто, пишет издание.

(фото: Paul Fenton/Zuma/Global Look Press)

Причина развода банальна – другая женщина. Ранее тот же таблоид сообщал, что Безос состоит в отношениях с американской телеведущей Лорен Санчес, которую увел от голливудского медиамагната Патрика Уайтселла. Якобы Безос и Санчес начали встречаться во второй половине 2018 года – после того, как расстались со своими супругами. Лорен и Патрик также в процессе развода.

Примечательно, что две семьи были дружны на протяжении многих лет, так что, по данным американской бульварной прессы, участники событий до сих пор тяжело переживают происходящее.

В то же время в официальном заявлении Безос и его супруга называют свой развод «супердружелюбным», говорят, что «решили остаться друзьями» и «благодарны за каждый год совместной жизни». «Если бы мы знали, что через 25 лет разведемся, то повторили бы все снова», – говорится в заявлении.

Джефф Безос и Маккензи Таттл познакомились и поженились, работая в нью-йоркском хедж-фонде в начале 90-х годов. Вскоре после этого они переехали через всю страну в Сиэтл, где Безос запустил Amazon. Брак был заключен в 1993 году, но миллионером Безос стал только в 1997-м. За 25 лет совместной жизни кроме миллиардов супруги обзавелись также четырьмя детьми, в том числе одним приемным.

Маккензи – писательница, автор двух романов – «Испытание Лютера Олбрайта» и «Ловушки», получивших успех на родине, но в России практически неизвестных. Занимается организацией Bystander Revolution, направленной на борьбу с буллингом (травлей).

Санчес – 49 лет, у нее трое детей от двух предыдущих браков. Известна прежде всего как бывшая ведущая популярного танцевального шоу So You Think You Can Dance, неоднократно включалась прессой в число самых красивых и сексуальных знаменитостей. Исполняла камео-роли в различных фильмах и сериалах, среди них – «Бэтмен: Начало», «Фантастическая четверка» и «Бойцовский клуб».

Состояние Безоса в последние годы растет огромными темпами. Даже осторожные прогнозы свидетельствуют, что через 25 лет он сможет стать первым триллионером на Земле. В то же время его бизнес не приносит больших дивидендов экономике США. Интернет-гигант Amazon зарегистрирован в Дублине, где платит чисто символические налоги. По данным Еврокомиссии, при годовой выручке в 19,9 млрд долларов Безос выплатил ЕС около 15 млн. Это меньше чем 0,1%. Не выдерживая конкуренции, десятки американских крупнейших ретейлеров либо уже обанкротились, либо находятся на грани банкротства. За это Безос подвергается жесткой критике со стороны Трампа.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, бизнес владельца Amazon держится на нищенской зарплате и нарушении базовых прав рабочих.