Стало известно, сколько может получить жена владельца Amazon после развода

Супруга основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи может получить после развода состояние в размере 69 млрд долларов, что сделает ее самой богатой женщиной в мире.

Состояние Джеффа Безоса оценивается в 137 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

В свою очередь Forbes оценивает его состояние в 150 млрд долларов.

Отмечается, что сам основатель Amazon и представители его компании пока не прокомментировали возможный раздел финансовых активов супругов, включая 16-процентную долю бизнесмена в компании.

Без соглашения, по которому раздел будет производиться на особых условиях, активы супругов, скорее всего, будут поделены на равные части, считают нью-йоркские юристы.

При этом даже если Маккензи получит после развода только 1% от состояния мужа, то она все равно попадет в клуб богатейших женщин планеты.

На данный момент самой богатой женщиной в мире является Франсуаза Беттенкур Майерс, внучка основателя производителя косметики L'Oreal. Она владеет состоянием в размере 45,6 млрд долларов.

Ранее стало известно, что глава компании Amazon Джефф Безос, являющийся богатейшим человеком в мире, и его супруга Маккензи решили развестись.

В январе американская газета The Wall Street Journal составила рейтинг самых дорогих в мире компаний, первое место в нем заняла Amazon с рыночной капитализацией более 796 млрд долларов.