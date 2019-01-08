Названы самые дорогие в мире компании

Американская газета The Wall Street Journal составила рейтинг самых дорогих в мире компаний, первое место в нем заняла Amazon Джеффа Безоса с рыночной капитализацией более 796 млрд долларов.

На второй строчке рейтинга – Microsoft (789 млрд долларов), на третьем месте – холдинг Alphabet (745 млрд долларов), в состав которого входит Google, передает РИА «Новости».

Apple оказалась на четвертом месте, капитализация этой компании составила 702 млрд долларов. На историческом пике, в октябре прошлого года, компания оценивалась в 1,1 трлн долларов. В сентябре Amazon также достигала отметки в 1 трлн долларов.

Безос считается самым богатым человеком мира. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние оценивается в 135 млрд долларов.