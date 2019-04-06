Любовница Безоса ушла от мужа после развода бизнесмена

Бывшая телеведущая Лорен Санчес, любовница главы Amazon Джеффа Безоса, подала на развод с мужем Патриком Уайтселлом на следующий день после официального расставания своего любовника с женой.

Санчес на следующий день после того, как развод главы Amazon стал окончательным, «сделала шаг в сторону свободы и Джеффа Безоса», пишет РИА Новости со ссылкой на таблоид tmz.com.

Джефф Безос после развода сохранил за собой 75% из имеющихся у семьи акций компании, право голоса по акциям экс-жены, свою долю в The Washington Post и в Blue Origin. У супругов Безос четверо детей – трое родных сыновей и приемная дочь из Китая.

Напомним, в январе стало известно, что Безос и его супруга намерены развестись после 25 лет брака. Сообщалось, что супруга Джеффа Безоса Маккензи может получить после развода состояние в размере 69 млрд долларов, что сделает ее самой богатой женщиной в мире.

Ранее журнал Forbes признал основателя Amazon Джеффа Безоса самым богатым человеком в мире.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему разводится самый богатый человек в мире.