Стало известно, что получила жена владельца Amazon после развода

Маккензи Безос завершила процесс развода с богатейшим человеком в мире Джеффом Безосом, уступив ему 75% акций компании Amazon и доли в газете «Вашингтон пост» и компании Blue Origin.

«Благодарна за то, что завершила процесс расторжения брака с Джеффом при совместной поддержке каждого из нас и всех, кто отнесся к нам с добротой. Счастлива отдать все мои доли в «Вашингтон пост» и Blue Origin, а также 75% акций Amazon плюс полагающееся право голоса, чтобы он мог продолжать вносить вклад совместно с персоналом этих замечательных предприятий», – цитирует сообщение Маккензи Безос ТАСС.

Джефф Безос также выразил благодарность бывшей супруге « за ее поддержку и доброту».

Напомним, в январе стало известно, что Безос и его супруга намерены развестись после 25 лет брака.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему разводится самый богатый человек в мире.

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