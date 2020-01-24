Лукашенко: Белоруссию поставили раком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на «Завод газетной бумаги» в Шклове заявил, что республику «поставили раком» по углеводородам.

«Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел, плевать», – сказал Лукашенко, передает Daily Storm.

Он, обращаясь к чиновникам и руководству предприятия, призвал думать их о благе государства и «защитить свой народ, чего бы это не стоило».

«Хватит смотреть по сторонам, и быть пушистыми и белыми. У нас есть свои интересы, свое государство, и свой народ», – подчеркнул белорусский лидер.

Он посетовал на то, что страна производит продукты питания, которые «девать некуда», и лес, которому также не находится применения.

Ранее Лукашенко заявил, что конфликт между Россией и Белоруссией произошел из-за желания Москвы продавать Минску нефть по цене выше мировой.

Кроме того, он подчеркнул, что не хочет быть «последним президентом Белоруссии». По его словам, если Минск пойдет на «растворение» суверенитета республики, белорусы его «съедят» в течение года.

По словам Лукашенко, российская сторона «нагло, беспардонно, без причины», с целью «наклонить, унизить» закрывает от Белоруссии свой рынок продуктов питания, но республика от этого «уже особо не страдает».