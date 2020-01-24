Мощный взрыв прогремел в американском Хьюстоне

В городе Хьюстон (штат Техас) прогремел мощный взрыв, известно об одном пострадавшем, сообщают СМИ.

Взрыв произошел на улице Гесснер на северо-западе Хьюстона, движение на близлежащих улицах перекрыто, говорится в сообщении полиции города в Twitter.

Взрыв прогремел около в 4.15 по местному времени (13.15 мск). Как заявили местные жители, взрыв было слышно на расстоянии нескольких миль. В некоторых зданиях выбило окна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox 26 Houston.

По данным телеканала ABC 13, взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing. По предварительной версии, мог взорваться бак с газом.

Ранее сильный взрыв произошел на нефтехимическом заводе в Испании, тогда местный житель был убит крышкой от взорвавшегося реактора.