Жителя Каталонии убило крышкой от взорвавшегося реактора

В Каталонии мужчина погиб в результате обрушения потолка в его доме. Предположительно, крышу пробила крышка от взорвавшегося реактора на химическом заводе, сообщило агентство EFE со ссылкой на мэра города Таррагона Пау Рикому.

На предприятии IQOXE («Химическая промышленность окиси этилена») произошел взрыв и пожар, из-за чего погибли два человека, восемь получили ранения, передает ТАСС.

Одним из погибших оказался 59-летний местный житель, проживающий в доме примерно в трех километрах от предприятия.

На мужчину обрушился потолок, который проломил металлический лист массой около тонны. Мэр Таррагоны отметил, что «наиболее вероятной гипотезой» является то, что это была крышка реактора

Напомним, мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона 14 января.