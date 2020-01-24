Киев исправил перевод речи Зеленского о «румынской оккупации» Украины

Офис президента Украины исправил ошибку в переводе на английский язык речи Владимира Зеленского, в котором говорилось об «оккупации» Румынией части западных украинских территорий, сообщил посол Украины в Румынии Александр Банков.

«Я искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но в конечном итоге это является результатом неправильного перевода и необоснованных интерпретаций», – написал он в Facebook.

Скандал в Румынии разгорелся после публикации перевода на английский язык выступления Зеленского по случаю Дня соборности Украины 19 января. Президент Украины коснулся тогда событий столетней давности, упомянув среди прочего, что «большую часть территории Галичины заняли польские войска, Северную Буковину – румыны, а Закарпатье отошло к Чехословакии». Причем слово «заняли» было переведено как «оккупировали» (occupied), передает ТАСС.

Украинскому послу в Румынии в связи с этим инцидентом пришлось оправдываться перед румынской стороной.

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