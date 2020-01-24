Британские СМИ: Неудобная правда о Холокосте не сочетается с «я-концепцией» Польши

Обозреватель британской The Independent Ривка Браун, комментируя попытки польского посла обелить роль своей страны во время Второй мировой войны, пишет, что неудобная правда о Холокосте не сочетается с упрощенной «я-концепцией» Польши и состоит в том, что польский народ был и преступником, и жертвой.

В статье для The Independent польский посол в Великобритании Аркадий Жегоцкий заявил, что «День памяти жертв Холокоста – пожалуй, лучшая возможность осветить трагические события прошлого и их причины». Между тем обозреватель Ривка Браун отмечает, что на самом деле, Жегоцкий воспринял этот день как «возможность свести старые счеты с … заклятым врагом, Россией».

При этом Браун напоминает, что «с тех пор как в 2015 году к власти пришла правая националистическая партия «Право и справедливость», Польша встала на путь переписывания истории Холокоста, чтобы сделать свою роль более лестной. В 2017 году партия сократила количество раз, когда польским школьникам рассказывают о Холокосте, с трех до двух, и внесла изменения в учебную программу, чтобы подчеркнуть польский героизм в спасении евреев», пишет ИноПресса.

Кроме того, год спустя польское правительство запретило называть Освенцим «польским лагерем смерти», пригрозив виновным уголовной ответственностью. Лишь после международной негативной реакции ответственность за данное преступление ослабили до гражданской.

«Исследователи Линдси Догерти и Джереми Эпштейн контекстуализируют польский национальный негатив в своей главе прошлогоднего доклада Проекта памяти Холокоста: «Историческое понимание Польшей себя как «Иисуса наций», глубоко религиозной страны, которая слишком долго страдала под гнетом своих влиятельных соседей, делает ее статус страны жертв, а не угнетателей, основой ее самопонимания. Это привело к тому, что они называют своего рода «конкурентной виктимизацией» с польскими евреями. В польском изложении Холокоста часто упоминается, что число погибших поляков составило шесть миллионов. По совпадению равно числу европейских евреев, которые также погибли. По иронии, это «соревнование» породило новую волну польского антисемитизма», – говорится в статье.

Обозреватель The Independent отмечает, что Жегоцкий проглотил крючок ощущения жертвы. «Россия, – жалуется он, – несправедливо превращает преступников (саму себя) в жертв» – и, соответственно, превращает жертв (Польшу) в преступников». Между тем, отмечает Браун, «среди главных жертв нацистов были поляки-неевреи, почти 2 млн которых погибли в концентрационных лагерях. Поляки-неевреи также были одними из главных спасителей польских евреев, и Польша была родиной наибольшего числа тех, кого «Яд ва-Шем», израильский мемориал и музей Холокоста, назвал «Праведниками среди народов». Однако поляки также были одними из самых восторженных соучастников нацистов: в 1941 году и безо всяких указаний со стороны немецких оккупантов жители Едвабне согнали 300 своих еврейских соседей в сарай, подожгли его и сожгли их заживо. Неудобная и непреодолимая правда о Холокосте – та, которая не сочетается с упрощенной я-концепцией Польши – состоит в том, что польский народ был и преступником, и жертвой».

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил со спорной публикацией в газете Politico о Второй мировой войне, в которой, в частности, заявил, что концлагерь Освенцим могли освободить на полгода раньше, однако советская армия задержала наступление. Эту работу раскритиковала в том числе представитель МИД Мария Захарова, которая назвала действия польского премьера «настоящим самоубийством». Захарова также заявила о решении Польши начать кампанию по дезинформации о войне.

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский также раскритиковал польское руководство за то, что оно рассорилось с большинством своих международных партнеров: с Россией, Германией, Францией, США, ЕС и Израилем. В том числе он указал на споры вокруг Освенцима, где ранее все страны раз в год почитали память погибших.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала об информационной битве на уровне первых лиц между Россией и Польшей.