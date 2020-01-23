Экс-глава МИД Польши раскритиковал Варшаву за ссоры «по всем фронтам»

Польша рассорилась с большинством своих международных партнеров – с Россией, Германией, Францией, США, ЕС и Израилем, заявил бывший глава МИД страны, евродепутат Радослав Сикорский. Он напомнил, что Польша является «страной средней величины» и не может позволить себе «одновременные атаки по всем фронтам».

Сикорский заявил, что Польша в настоящее время занимается «международной публицистикой». Он напомнил, что внешняя политика нужна не для того, чтобы угрожать другим, а чтобы «достигать целей и впоследствии видеть Польшу безопасной, процветающей и растущей в иерархии наций», передает RT со ссылкой на Dziennik.

«В настоящее время Польша не в ладах с большинством своих международных партнеров: с Россией – понятное дело, с Германией – ничего нового, с Францией – аналогично, с большей частью США – тоже известно, с Европейским союзом – с комиссией, парламентом, Венецианской комиссией, Советом Европы. Может быть, вскоре и с европейской системой правосудия и Израилем», – перечислил евродупутат.

По его словам, во время правления партии «Гражданская платформа» Польша была активным членом «Веймарского треугольника» – вместе с Германией и Францией, что позволяло республике «эффективно, от имени всего ЕС», вести диалог с Россией. «А сегодня мы грозим России через замочную скважину», – подчеркнул глава польского внешнеполитического ведомства.

Сикорский напомнил, что президент Владимир Путин 7 апреля 2010 года стал первым в истории России лидером, почтившим память польских военнопленных.

«А сегодня мы теряем даже немецкий нацистский концентрационный лагерь в Освенциме как место, где раз в год почитается память жертв этих преступлений», – резюмировал депутат Европарламента.

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