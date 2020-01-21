Захарова назвала статью Моравецкого о Красной армии «настоящим самоубийством»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на публикацию премьера Польши Матеуша Моравецкого в американском издании Politico на тему Второй мировой войны.

Захарова в своем Facebook перечислила несколько пунктов, по которым у нее есть претензии к этой статье. Она отметила, что премьер забыл упомянуть, что до войны польское руководство «заигрывало с Гитлером, и апофеозом этой политики стало позорное участие Варшавы в разделе Чехословакии».

Также к числу претензий она причислила тот факт, что Моравецкий не отразил в статье то, что Варшава не стала сотрудничать с Москвой, что повлекло за собой «провал англо-франко-советских переговоров о заключении договора о взаимопомощи летом 1939 года».

Главными ошибками в статье Моравецкого, по мнению Захаровой, стали несколько других тезисов.

«Посвящая статью Холокосту, премьер Польши делает ее основной сутью несколько ложных тезисов. Один из них, центральный, посвящен «45 годам советской оккупации, которая стоила миллионов жизней». Ложь и манипуляция стали верными соавторами польских политиков, рассуждающих на темы Второй мировой войны», – подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что СССР после войны начал восстановление экономики Польши, причем это делалось бескорыстно, также Захарова отметила, что эта страна благодаря СССР по итогам войны получила ранее принадлежавшие Германии «так называемые возвращенные земли».

«Другая страшная ложь Моравецкого заключается в утверждении, что Красная армия в принципе «не освобождала» Варшаву. Да-да, именно так и написано: «Советский Союз не «освобождал» Варшаву, как это сейчас утверждают российские власти. Красная армия молчаливо наблюдала за агонией Варшавы». И это несмотря на десятки монографий и научных трудов, основанных на документах и свидетельствах очевидцев, которые зафиксировали в истории подвиг советских солдат», – отметила Захарова.

Она добавила, что фраза премьера «и хотя Красная армия впоследствии действительно освободила Освенцим, концлагерь мог бы быть освобожден на полгода раньше» находится «за гранью добра и зла».

«Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека», – заключила представитель МИД.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что публикация Россией рассекреченных к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков документов якобы является попыткой «переписать» историю. Освобождение Варшавы он назвал «не освобождением», а «принесением нового коммунистического плена».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой реакции Польши на публикацию архивных документов.