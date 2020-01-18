Польша назвала освобождение Варшавы от фашистов «коммунистическим пленом»

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский прокомментировал рассекреченные Россией к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков документы.

Он назвал публикацию российским оборонным ведомством рассекреченных материалов попыткой «переписать» историю, передает РИА «Новости».

Говоря об освобождении Варшавы советскими войсками, Яблоньский заявил, что «это было не освобождение», а «принесение нового коммунистического плена». Замглавы МИД Польши призвал «помнить об этом, уважая, конечно, отдельных солдат».

В пятницу Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы. Архивные документы свидетельствуют о варварстве фашистов в концлагерях, героизме Красной армии.

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