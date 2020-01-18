Зачем Польша обвиняет освободителей в провале Варшавского восстания

Минобороны рассекретило огромный массив документов об освобождении Варшавы. Особый интерес вызывает донесение советского разведчика с позывным «Олег», – опубликованный документ проливает новый свет на трагическую историю Варшавского восстания, утопленного немцами в крови осенью 1944 года. В тот момент Красная армия стояла на подступах к Варшаве, но еще не набралась сил, чтобы помочь восставшим.

В пятницу, по случаю 75-летия освобождения Варшавы от гитлеровских захватчиков, Минобороны рассекретило документы об этой операции. Они свидетельствуют о варварстве фашистов в концлагерях, героизме Красной армии, потери которой при освобождении Польши составили 600 тыс. человек, а также о том, как тепло встречали поляки красноармейцев. Также они рассказывают о том, какую экономическую помощь оказал затем Советский Союз в восстановлении Польши.

В опубликованных документах есть и раздел о Варшавском восстании 1944 года – эпизода войны, который служит постоянным поводом для упреков в адрес России со стороны польских политиков. В качестве аргумента приводится тот факт, что Красная армия к августу 44-го уже вышла на другой берег Вислы напротив Варшавы. В Польше принято считать, что Сталин приказал войскам маршала Константина Рокоссовского остановить наступление, ожидая, пока восстание захлебнется в крови, чтобы потом привезти в Варшаву просоветское правительство.

Обнародованные теперь показания участников событий свидетельствуют, что восстание было не просто слабо подготовлено. Поднимая восстание, командиры Армии Крайовой, которые подчинялись польскому эмигрантскому правительству в Лондоне, не учли общий расклад сил на советско-германском фронте.

Начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров подчеркивает, что Варшавское восстание организовали силы, которые рассчитывали решить сугубо политический вопрос, а «победа над гитлеровцами ими не просчитывалась, они не знали, как ее достигнуть без Красной армии».

«Они рассчитывали, что Красная Армия сможет прийти на помощь восставшим, а лондонское правительство заодно выигрывает некую политическую дуэль у Сталина.

Видимо, командиры повстанцев пренебрегли риском того, что восстание будет подавлено, как это произошло в реальности», – сказал Никифоров газете ВЗГЛЯД.

Историк подчеркнул, что руководство Армии Крайовой и лондонское правительство Польши «ради своих политических амбиций поставили на карту жизни простых варшавян и поэтому не проинформировали советское командование о своих планах, не выяснили по дипломатическим каналам, планирует ли вообще Москва наступать, есть ли у Рокоссовского силы на это после освобождения Белоруссии».

«После того, как войска Первого Белорусского фронта прошли с боями всю Белоруссию, у них растянулись коммуникации и были большие потери и поэтому выиграть битву за Варшаву, совершить еще один бросок – такое невозможно по законам военной науки. Но им на все было наплевать. Речь шла об амбициях», – пояснил Никифоров.

Никифоров считает особенно ценными опубликованные донесения фронтового разведчика под позывным «Олег». «Мы понимаем, что этот человек побывал на территории, руководимой восставшими, встречался с руководителями восстания. То, что доложено в его донесении, – это настоящее свидетельство очевидца о реальном положении дел в Варшаве в тот момент. Этот разведчик обратил внимание на огрехи и странности тактики повстанцев. Как можно рассчитывать на победу, если сначала поднять восстание, а потом сидеть и ждать, что кто-то придет и спасет тебя», – задался вопросом историк.

«Олег» отмечал, что командование повстанцев намеренно не проводило наступательные действия, в городе не были взяты под контроль стратегические объекты, не возводились фортификационные сооружения.

Офицеры Армии Крайовой не стремились к объединению антифашистов, не пытались организовать жизнь внутри освобожденных районов Варшавы, не устанавливали четкого взаимодействия с Красной Армией. Особенно возмутительно, что они так и не освободили советских военнопленных, оказавшихся на их территории. «Вместо того, чтобы вооружить их и поставить в общий строй, чтобы плечом к плечу сражаться с общим врагом, их оставили под арестом «про запас» на случай политического торга – это выглядит совсем уже политиканством, подлой игрой судьбами людей», – говорит собеседник.

Другой специалист по советско-польским отношениям в ХХ веке, президент фонда «Возрождение» Юрий Бондаренко тоже считает восстание авантюрой.

«Главный просчет – это сама безумная мысль начать варшавское восстание. Целый город был принесен в жертву непомерным амбициям эмигрантского правительства, которое, сидя в Лондоне, отдавало приказы. Они рассчитывали захватить власть перед приходом Красной армии, поставить руководство Советского Союза перед фактом, что там – уже новая власть», – пояснил историк.

«Но к тому времени наступление Красной Армии совершенно выдохлось, и не было возможности форсировать реку и приступать к активным боевым действиям. Красная Армия помогала в меру сил: был воздушный мост, перебрасывали продовольствие и вооружение. Но силы были абсолютно неравны», – сказал Бондаренко газете ВЗГЛЯД.

Никифоров убежден, что сегодня не стоит пикироваться с поляками по поводу Варшавского восстания, потому что предъявлять претензии СССР за неосвобождение города бессмысленно.

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«Реальное значение публикации документов связано с 17 января, когда войска Красной Армии и Войска Польского наконец освободили столицу Польши. Многие документы из подборки говорят о том, что оставшееся в городе население, пережившее ужас оккупации и варварского разрушения, встречало Красную Армию не просто лицемерными улыбками и цветами. Эти люди испытывали неподдельный интерес, помогали, когда могли ускорить продвижение наших частей. Вот это общее настроение простых людей, далеких от политики, однозначно свидетельствует о больших симпатиях к Красной Армии. Должно быть стыдно приравнивать фашистскую и советскую оккупацию, как они делают сегодня в Евросоюзе. Такое может делать только политикан, наследник политиканов того времени», – подытожил Юрий Никифоров.

«Стремление властей Польши переписать историю очевидно. В этой ситуации единственное что можно сделать – это народное дипломатия», – добавляет Бондаренко.

Напомним, МИД Польши в пятницу выступил с заявлением о том, что советские войска в 1945 году не освободили республику. При этом там выразили уважение усилиям Красной армии по борьбе с фашизмом. «Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободу», – говорится в заявлении. Кроме того, замглавы МИДа Павел Яблоньский назвал попыткой «переврать историю» и публикацию министерством обороны РФ рассекреченных документов.

Варшава постоянно пытается подогнать историю под политическую конъюнктуру, ответил на это посол России в Польше Сергей Андреев. Посол отметил, что за время, которое прошло с момента публикации, с документами невозможно ознакомиться. «Там огромный объем. Для того, чтобы изучить эти документы нужно время», – заметил Андреев.

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