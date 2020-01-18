Зачем Польша обвиняет освободителей в провале Варшавского восстания

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18 января, суббота  |  Последнее обновление — 10:50  |  vz.ru
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Расцвету Крыма по-прежнему мешает наследие Украины

Крым и Севастополь по-прежнему сложно назвать «типичными» регионами РоссииФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Сделано в Крыму многое, но проблемы остались, и это очень болезненные проблемы. Таков общий вывод недавнего совещания в Ялте, проведенного Владимиром Путиным. Чем может похвастаться полуостров, получивший за последние шесть лет колоссальные инвестиции из федерального бюджета? Каковы его «слабые места»? И почему о ряде его проблем часто говорят как о неразрешимых? Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили — президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
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Зачем Польша обвиняет освободителей в провале Варшавского восстания

75 лет назад, 17 января 1945 года советско-польские войска очистили Варшаву от гитлеровцевФото: РИА Новости
Минобороны рассекретило огромный массив документов об освобождении Варшавы. Особый интерес вызывает донесение советского разведчика с позывным «Олег», – опубликованный документ проливает новый свет на трагическую историю Варшавского восстания, утопленного немцами в крови осенью 1944 года. В тот момент Красная армия стояла на подступах к Варшаве, но еще не набралась сил, чтобы помочь восставшим. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
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Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

Василий Федорцев, политолог, германист
То, что сейчас происходит между Берлином и Москвой, – это только первые признаки перемен, и российско-германский диалог, по всей видимости, в новом десятилетии станет более сложным и многогранным. Подробности...
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Русская мечта как мировоззрение

Владимир Можегов, публицист
Если появляются сегодня книги, дерзающие всерьез говорить о «вероучении русской мечты», значит Русь все еще жива, и значит – пришло их время… А может быть – и время начала новой эры Русской мечты? Подробности...
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              Зачем Польша обвиняет освободителей в провале Варшавского восстания

              75 лет назад, 17 января 1945 года советско-польские войска очистили Варшаву от гитлеровцев   18 января 2020, 09:50
              Фото: РИА Новости
              Текст: Людмила Суркова,
              Иван Абакумов

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              Минобороны рассекретило огромный массив документов об освобождении Варшавы. Особый интерес вызывает донесение советского разведчика с позывным «Олег», – опубликованный документ проливает новый свет на трагическую историю Варшавского восстания, утопленного немцами в крови осенью 1944 года. В тот момент Красная армия стояла на подступах к Варшаве, но еще не набралась сил, чтобы помочь восставшим.

              В пятницу, по случаю 75-летия освобождения Варшавы от гитлеровских захватчиков, Минобороны рассекретило документы об этой операции. Они свидетельствуют о варварстве фашистов в концлагерях, героизме Красной армии, потери которой при освобождении Польши составили 600 тыс. человек, а также о том, как тепло встречали поляки красноармейцев. Также они рассказывают о том, какую экономическую помощь оказал затем Советский Союз в восстановлении Польши.

              В опубликованных документах есть и раздел о Варшавском восстании 1944 года – эпизода войны, который служит постоянным поводом для упреков в адрес России со стороны польских политиков. В качестве аргумента приводится тот факт, что Красная армия к августу 44-го уже вышла на другой берег Вислы напротив Варшавы. В Польше принято считать, что Сталин приказал войскам маршала Константина Рокоссовского остановить наступление, ожидая, пока восстание захлебнется в крови, чтобы потом привезти в Варшаву просоветское правительство.

              Обнародованные теперь показания участников событий свидетельствуют, что восстание было не просто слабо подготовлено. Поднимая восстание, командиры Армии Крайовой, которые подчинялись польскому эмигрантскому правительству в Лондоне, не учли общий расклад сил на советско-германском фронте.

              Начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров подчеркивает, что Варшавское восстание организовали силы, которые рассчитывали решить сугубо политический вопрос, а «победа над гитлеровцами ими не просчитывалась, они не знали, как ее достигнуть без Красной армии».

              «Они рассчитывали, что Красная Армия сможет прийти на помощь восставшим, а лондонское правительство заодно выигрывает некую политическую дуэль у Сталина.

              Видимо, командиры повстанцев пренебрегли риском того, что восстание будет подавлено, как это произошло в реальности», – сказал Никифоров газете ВЗГЛЯД.

              Историк подчеркнул, что руководство Армии Крайовой и лондонское правительство Польши «ради своих политических амбиций поставили на карту жизни простых варшавян и поэтому не проинформировали советское командование о своих планах, не выяснили по дипломатическим каналам, планирует ли вообще Москва наступать, есть ли у Рокоссовского силы на это после освобождения Белоруссии».

              «После того, как войска Первого Белорусского фронта прошли с боями всю Белоруссию, у них растянулись коммуникации и были большие потери и поэтому выиграть битву за Варшаву, совершить еще один бросок – такое невозможно по законам военной науки. Но им на все было наплевать. Речь шла об амбициях», – пояснил Никифоров.

              Никифоров считает особенно ценными опубликованные донесения фронтового разведчика под позывным «Олег». «Мы понимаем, что этот человек побывал на территории, руководимой восставшими, встречался с руководителями восстания. То, что доложено в его донесении, – это настоящее свидетельство очевидца о реальном положении дел в Варшаве в тот момент. Этот разведчик обратил внимание на огрехи и странности тактики повстанцев. Как можно рассчитывать на победу, если сначала поднять восстание, а потом сидеть и ждать, что кто-то придет и спасет тебя», – задался вопросом историк.

              «Олег» отмечал, что командование повстанцев намеренно не проводило наступательные действия, в городе не были взяты под контроль стратегические объекты, не возводились фортификационные сооружения.

              Офицеры Армии Крайовой не стремились к объединению антифашистов, не пытались организовать жизнь внутри освобожденных районов Варшавы, не устанавливали четкого взаимодействия с Красной Армией. Особенно возмутительно, что они так и не освободили советских военнопленных, оказавшихся на их территории. «Вместо того, чтобы вооружить их и поставить в общий строй, чтобы плечом к плечу сражаться с общим врагом, их оставили под арестом «про запас» на случай политического торга – это выглядит совсем уже политиканством, подлой игрой судьбами людей», – говорит собеседник.

              Другой специалист по советско-польским отношениям в ХХ веке, президент фонда «Возрождение» Юрий Бондаренко тоже считает восстание авантюрой.

              «Главный просчет – это сама безумная мысль начать варшавское восстание. Целый город был принесен в жертву непомерным амбициям эмигрантского правительства, которое, сидя в Лондоне, отдавало приказы. Они рассчитывали захватить власть перед приходом Красной армии, поставить руководство Советского Союза перед фактом, что там – уже новая власть», – пояснил историк.

              «Но к тому времени наступление Красной Армии совершенно выдохлось, и не было возможности форсировать реку и приступать к активным боевым действиям. Красная Армия помогала в меру сил: был воздушный мост, перебрасывали продовольствие и вооружение. Но силы были абсолютно неравны», – сказал Бондаренко газете ВЗГЛЯД.

              Никифоров убежден, что сегодня не стоит пикироваться с поляками по поводу Варшавского восстания, потому что предъявлять претензии СССР за неосвобождение города бессмысленно.

              «Реальное значение публикации документов связано с 17 января, когда войска Красной Армии и Войска Польского наконец освободили столицу Польши. Многие документы из подборки говорят о том, что оставшееся в городе население, пережившее ужас оккупации и варварского разрушения, встречало Красную Армию не просто лицемерными улыбками и цветами. Эти люди испытывали неподдельный интерес, помогали, когда могли ускорить продвижение наших частей. Вот это общее настроение простых людей, далеких от политики, однозначно свидетельствует о больших симпатиях к Красной Армии. Должно быть стыдно приравнивать фашистскую и советскую оккупацию, как они делают сегодня в Евросоюзе. Такое может делать только политикан, наследник политиканов того времени», – подытожил Юрий Никифоров. 

              «Стремление властей Польши переписать историю очевидно. В этой ситуации единственное что можно сделать – это народное дипломатия», – добавляет Бондаренко.

              Напомним, МИД Польши в пятницу выступил с заявлением о том, что советские войска в 1945 году не освободили республику. При этом там выразили уважение усилиям Красной армии по борьбе с фашизмом. «Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободу», – говорится в заявлении. Кроме того, замглавы МИДа Павел Яблоньский назвал попыткой «переврать историю» и публикацию министерством обороны РФ рассекреченных документов.

              Варшава постоянно пытается подогнать историю под политическую конъюнктуру, ответил на это посол России в Польше Сергей Андреев. Посол отметил, что за время, которое прошло с момента публикации, с документами невозможно ознакомиться. «Там огромный объем. Для того, чтобы изучить эти документы нужно время», – заметил Андреев.

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