У Польши возникли претензии к освобождению Варшавы Красной армией

Министерство иностранных дел Польши заявило, что с уважением относится к борьбе Красной армии с фашизмом, однако не считает, что советские войска в 1945 году освободили республику.

«Мы с уважением относимся к крови, пролитой в борьбе с фашизмом. Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободу», – передает ТАСС заявление польского внешнеполитического ведомства.

МИД Польши также раскритиковал установившуюся после 1945 года политическую и экономическую систему в стране.

В пятницу Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы. Архивные документы свидетельствуют о варварстве фашистов в концлагерях, героизме Красной армии, потери которой при освобождении Польши составили 600 тыс. человек, а также о том, как тепло встречали поляки своих освободителей. Также они рассказывают о том, какую экономическую помощь оказал Советский Союз в восстановлении Польши.

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