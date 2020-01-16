Немцы обвинили СССР в начале Второй мировой войны

Немецкие политики, в том числе и весьма влиятельные, заявили, что Владимир Путин «переписывает историю». Более того, прозвучал намек, что за «риторической агрессией» может последовать реальная. Речь в данном случае идет о заочной дискуссии между Путиным и официальной Варшавой, поспоривших о роли Польши в начале Второй мировой войны. Почему немцы решили поддержать поляков?

На фоне сенсационных предложений Владимира Путина о конституционной реформе и увеличении социальной поддержки граждан несколько затерялась в информационном поле еще одна высказанная в Послании инициатива.

«Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты. В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира. Такая работа – наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями», - заявил глава государства.

Спустя сутки очередную порцию наглого вранья выдали депутаты Европарламента, причем, что показательно, представители Германии ­- страны, пока еще не отрицающей, что именно ее армия Вторую мировую, напав на Польшу.

«Каждый немецкий политик должен нести ответственность за действия нашей страны. Но каждый политик в Европе и вне ее также несет ответственность за то, чтобы не играть с историей. Мы не можем принять попытку Путина переписать историю», - заявил парламентарий из Германии, глава фракции Европейской народной партии (кстати, крупнейшей в Европарламенте) Манфред Вебер. По его словам, война стала «следствием подписания договора о ненападении между Советским Союзом и Германией».

«Переписыванием истории» евродепутат назвал ряд заявлений Путина относительно роли Польши в европейской политике 30-х годов прошлого века, которые мы детально разберем ниже.

К Веберу присоединился ещё один немец - Райнхард Бютикофер из фракции партии «Зеленые» - «Европейский свободный альянс». По его словам, подобное перекладывание исторической вины на Польшу опасно для Европы, поскольку оно может стать «первым шагом к определению цели для чего-то большего, чем просто риторическая агрессия», так что «Европе стоит остерегаться».

Основная претензия поляков и вставших на их защиту немцев к Путину проста - якобы он обвинил Варшаву в том, что та «сама виновата» в нападении Германии. Ярче всего это сформулировал бывший глава польского МИД Радослав Сикорский:

«Гитлер тоже думал, что Польша начала войну. И мне хочется спросить президента Путина: он действительно хочет говорить в один голос с Гитлером?»

Прежде чем отвечать на этот вопрос, давайте вспомним, что именно сказал президент России. Впервые он поднял эту тему в рамках своей большой пресс-конференции 19 декабря:

«Да, говорят, там секретные протоколы, раздел Польши. Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии. Зашла в два района – Тешинский и ещё там второй район. И всё, и забрала их. Вот и всё. Ультиматум выдвинули фактически. Целую группировку создали для агрессии. Не потребовалось, потому что просто Чехословакия сдалась под этим нажимом и отдала эти территории. Но сделали то же самое.

Кстати говоря, да, советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими протоколами. Обращаю ваше внимание на следующее обстоятельство: войска зашли-то зашли, но зашли после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооружёнными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось где-то уже в районе польско-румынской границы. Не с кем бы было даже разговаривать на эту тему. Понимаете? ...

То есть войска Красной армии не захватывали эти территории Польши. Немецкие войска туда зашли, потом освободили, и зашли советские».

Есть здесь обвинение Польши в том, что она «сама виновата»? Нет, есть только напоминание об историческом факте: осенью 1938 года польские войска одновременно с немецкими вторглись в тогда еще независимую Чехословакию и отторгли ее территории. Отвергать этот факт - переписывать историю.

Отрицания того, что СССР ввел в войска в Польшу в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа, в заявлении Путина тоже нет. Но Польша на тот момент действительно была разгромлена, это не подлежит никакому сомнению. Отважно державшиеся против Гитлера польские войска и неожиданно ударившие им в спину советские – это их области исторического мифа, а не исторической правды.

На следующий день в ходе неформального саммита стран СНГ президент России заявил следующее:

«Европейские депутаты требуют от России прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов, на пропаганду тезиса о том, что настоящими зачинщиками войны являются Польша, страны Прибалтики и Запад. По-моему, мы никогда ничего подобного не говорили, что кто-то является из этих перечисленных стран зачинщиком...

Райнхард Бютикофер и Манфред Вебер (фото: Jan Woitas, Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press)

...всё время говорим о пакте Молотова-Риббентропа, мы повторяем это за нашими европейскими коллегами - вопрос: это что, был единственный документ, подписанный одной из европейских стран, тогда Советским Союзом, с фашистской Германией? Оказывается, это совсем не так. Я просто их перечислю, с вашего разрешения.

Итак, Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей. Это, по сути, так называемый пакт Пилсудского–Гитлера. Подписан в 1934 году. По сути, это договор о ненападении...».

Далее Путин детально разобрал отказ Польши пропустить советские войска в случае нападения Гитлера на Чехословакию, и напомнил следующее:

«Польские власти готовили и засылали боевиков на чехословацкую территорию для совершения диверсий и терактов, вели активную подготовку к разделу и оккупации Чехословакии... То, что Германия и Польша действовали заодно, было известно и понятно другим европейским государствам - и Великобритании, и Франции».

Также он процитировал слова Адольфа Гитлера, адресованные польскому министру иностранных дел Юзефу Беку:

«При всех обстоятельствах Германия будет заинтересована в сохранении сильной национальной Польши совершенно независимо от положения дел в России. Идёт ли речь о большевистской, царской или какой-либо иной России, Германия всегда будет относиться к этой стране с предельной осторожностью. Наличие сильной польской армии снимает с Германии значительное бремя. Дивизии, которые Польша вынуждена держать на российской границе, избавляют Германию от дополнительных военных расходов».

«Это похоже на военный союз против Советского Союза», - отметил российский президент.

После этого он привел еще несколько цитат из документов, доказывающих активное сотрудничество гитлеровского Берлина и Варшавы, но ни одно из них не может быть истолковано как «сама виновата» - ровно наоборот:

«Да, мы знаем, кто такой Сталин, да, мы дали ему свои оценки. Но думаю, что фактом остаётся то обстоятельство, что именно фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня - на Советский Союз.»

Наконец, 24 декабря на заседании коллегии министерства обороны Путин еще раз напомнил, что

«На так называемой Мюнхенской конференции Гитлер прямо представлял интересы Польши, отчасти – Венгрии. Прямо представлял интересы, а потом ещё полякам сказал: вы знаете, трудно было отстаивать ваши интересы. У нас это всё в документах есть».

На эту тему

В ходе этого же мероприятия прозвучали столь возмутившие современных польских политиков обвинения в антисемитизме в адрес посла Польши в Германии:

«Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии, прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии. Представляете, 1938 год, выслать евреев из Европы в Африку. На вымирание. На уничтожение. На что посол Польши ему ответил, а потом это записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку: «Когда я это услышал, – пишет он, – я ему ответил, – фюреру он ответил, Гитлеру, – если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве». Сволочь, свинья антисемитская – по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве.»

Обвинения серьезные и обидные, хотя массовый антисемитизм поляков - документально зафиксированное явление. Именно в Польше произошел один из последних в Европе еврейских погромов: пережившие Холокост евреи были убиты поляками в Кельце 4 июля 1946 года.

Но, опять же, никаких обвинений в том, что Польша «сама виновата».

Так что польские политики просто лгут, когда пытаются выставить свою страну бедной овечкой, которая смиренно стояла и ждала, когда на неё нападут мясник с запада и медведь с востока. Реальная Польша 1930-х была активной европейской державой с сильной армией, непомерными амбициями и территориальными претензиями ко всем соседям. Некоторые из этих претензий удалось удовлетворить благодаря Гитлеру еще до начала Второй мировой, некоторые - благодаря Сталину после ее окончания.

Виновата ли эта неприятная и антисемитская Польша в том, что на неё напала Германия? Разумеется, не виновата, так же как СССР не виноват в том, что случилось 22 июня 1941 года, хотя тоже не был бедной овечкой и даже не пытался её изображать. Виноват всегда агрессор - это аксиома.

Так почему же заведомо лживая польская версия о равной вине Германии и России за развязывание Второй мировой была поддержана немецкими депутатами?

Ответ простой: для того, чтобы разделить вину. Одно дело, когда твою страну считают главным агрессором ХХ века, и совсем другое, когда ты можешь ткнуть пальчиком - «а он такой же и даже хуже, я попросил прощения, а он не хочет!»

Поэтому очень важно, чтобы все документы, о которых упоминал Владимир Путин, были как можно скорее переведены на все мировые языки и опубликованы. Поддержку в этом вопросе – как организационную, так и финансовую, нам мог бы оказать Израиль. Во время телефонного разговора между Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху стороны в очередной раз подтвердили «важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны и недопустимость пересмотра ее итогов».

Пока что поляки, прибалты и примкнувшие к ним немцы спорят с собственными фантазиями и словами, которых ни президент Путин, ни кто-либо другой из российского руководства не произносил.

Пусть попробуют поспорить с документами.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД