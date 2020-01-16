Немцы обвинили СССР в начале Второй мировой войны

Взгляд
16 января, четверг  |  Последнее обновление — 17:50  |  vz.ru
Разделы

Россия сделала серьезный шаг для борьбы с бедностью

На борьбу с бедностью пойдут сотни миллиардов рублей Фото: Александр Никитин/ТАСС
Борьба с бедностью – одна из трех главных социально-экономических инициатив Владимира Путина, прозвучавших в послании Федеральному собранию. Несмотря на то, что государству уровень бедности удалось сократить на две трети, в последние годы доходы населения стагнировали – и ситуация приобрела негативный тренд. Новые меры потребуют до 500 млрд рублей в год и, как ожидается, смогут существенно снизить число бедных. Подробности...
Перейти а раздел…

Зарубежные СМИ: Россию ждет время великих маневров

Западные СМИ удивлены отставкой Медведева Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
«Главный вопрос – что теперь будет с министрами российского правительства и сколько из них смогут вернуться в его состав». Послание президента Путина Федеральному собранию и последующая отставка правительства Медведева привели в недоумение западные СМИ. Они полагают, что предложенные конституционные изменения являются первым серьезным пересмотром политической системы России с 1993 года. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
Перейти а раздел…

Миф о «конфликте двух пап» направлен на уничтожение традиционной морали

«Конфликт двух пап» – это миф, атакующий христианство в целом Фото: Vatican Media/REUTERS
В Ватикане и вокруг него неожиданно резко вспыхнул спор вокруг возможной отмены целибата – обета безбрачия для священников. Это подается как «первый в истории конфликт двух Римских пап» – прошлого и нынешнего. В реальности мы имеем дело с прямой ложью и либеральной пропагандой, цель которой – удар по традиционным ценностям и христианству как таковому. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Бедность в России можно победить, только развиваясь

Антон Любич, экономист
Как новое правительство, пришедшее на смену команде Медведева, примется за исполнение сложных задач по борьбе с бедностью и модернизации российской экономики, мы увидим уже в самом скором будущем. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Бизнес в России живет за счет государства

Павел Волков, публицист
Получается оригинальная картина – государство очень хочет, чтобы бизнес заработал и будет всем от этого счастье, а бизнес не хочет и не может работать без господдержки. Зато частный бизнес весь закредитован, не в состоянии отдавать долги и существует в основном за счет господдержки разного рода. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Общественное мнение: Дураки при нем не выживают

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
После ухода в отставку правительства Дмитрия Медведева общественность с живостью отреагировала на предложенную кандидатуру нового премьер-министра – главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как происходили отставки правительства России

    Феминистки реформируют паспорта

    Медведев ушел в отставку, назван новый кандидат на пост премьера

      Перейти а раздел…

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

          Перейти а раздел…
          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

          Играете ли вы в лотереи?
          • Регулярно

          • Иногда

          • Не играю

          Отмечаете ли вы старый Новый год?
          • Всегда

          • Никогда

          • Иногда

            Перейти а раздел…

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером
              Мишустин пообещал представить новый состав правительства в ближайшее времяРубль укрепился на фоне назначения МишустинаЗарубежные СМИ: Россию ждет время великих маневровЭрдоган объявил об отправке военных в Ливию
              Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьераГермания сообщила о согласии Хафтара на перемирие в ЛивииУмер легендарный контрразведчик Иван УстиновСША объяснили преподанный миру из-за покупки Турцией С-400 «урок»
              Путин утвердил новую должность в Совбезе и назначил на нее Медведева«Суперджет» экстренно сел на недостроенной ВПП в ДомодедовоПорошенко напугало послание Путина Федеральному собраниюВ штаб-квартире НАТО интересы Швеции представлял офицер с фальшивым дипломом

              «неработающий инструмент»


              Однопартиец Меркель призвал отменить санкции против России

              концерты для друзей


              Мишустина назвали автором музыки для песен Лепса

              особый случай


              Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова модель раскрыла подробности инцидента

              Видео

              послание путина


              Россия сделала серьезный шаг для борьбы с бедностью

              глава правительства


              На смену Медведеву приходит знаток финансовых секретов

              исторический противник


              Польская армия может создать России серьезные проблемы

              разрушение мифа


              Литовцы напрасно претендуют на участие в «захвате Москвы»

              Замкнутый круг


              Дмитрий Родионов: Абхазия обречена на политический кризис

              Любовь и политика


              Алексей Алешковский: Партия диванных танкистов против «Дышащей России»

              Нападки группировок


              Игорь Мальцев: Геи победили «Оскар»

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?

              Немцы обвинили СССР в начале Второй мировой войны

              Отважно державшиеся против Гитлера польские войска и неожиданно ударившие им в спину советские – это их области мифа   16 января 2020, 17:35
              Фото: bild.bundesarchiv.de
              Текст: Антон Крылов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Немецкие политики, в том числе и весьма влиятельные, заявили, что Владимир Путин «переписывает историю». Более того, прозвучал намек, что за «риторической агрессией» может последовать реальная. Речь в данном случае идет о заочной дискуссии между Путиным и официальной Варшавой, поспоривших о роли Польши в начале Второй мировой войны. Почему немцы решили поддержать поляков?

              На фоне сенсационных предложений Владимира Путина о конституционной реформе и увеличении социальной поддержки граждан несколько затерялась в информационном поле еще одна высказанная в Послании инициатива.

              «Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты. В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира. Такая работа – наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями», - заявил глава государства.

              Спустя сутки очередную порцию наглого вранья выдали депутаты Европарламента, причем, что показательно, представители Германии ­- страны, пока еще не отрицающей, что именно ее армия Вторую мировую, напав на Польшу.

              «Каждый немецкий политик должен нести ответственность за действия нашей страны. Но каждый политик в Европе и вне ее также несет ответственность за то, чтобы не играть с историей. Мы не можем принять попытку Путина переписать историю», - заявил  парламентарий из Германии, глава фракции Европейской народной партии (кстати, крупнейшей в Европарламенте) Манфред Вебер. По его словам, война стала «следствием подписания договора о ненападении между Советским Союзом и Германией».

              «Переписыванием истории» евродепутат назвал ряд заявлений Путина относительно роли Польши в европейской политике 30-х годов прошлого века, которые мы детально разберем ниже.

              К Веберу присоединился ещё один немец - Райнхард Бютикофер из фракции партии «Зеленые» - «Европейский свободный альянс». По его словам, подобное перекладывание исторической вины на Польшу опасно для Европы, поскольку оно может стать «первым шагом к определению цели для чего-то большего, чем просто риторическая агрессия», так что «Европе стоит остерегаться».

              Основная претензия поляков и вставших на их защиту немцев к Путину проста - якобы он обвинил Варшаву в том, что та «сама виновата» в нападении Германии. Ярче всего это сформулировал бывший глава польского МИД Радослав Сикорский:

              «Гитлер тоже думал, что Польша начала войну. И мне хочется спросить президента Путина: он действительно хочет говорить в один голос с Гитлером?»

              Прежде чем отвечать на этот вопрос, давайте вспомним, что именно сказал президент России. Впервые он поднял эту тему в рамках своей большой пресс-конференции 19 декабря:

              «Да, говорят, там секретные протоколы, раздел Польши. Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии. Зашла в два района – Тешинский и ещё там второй район. И всё, и забрала их. Вот и всё. Ультиматум выдвинули фактически. Целую группировку создали для агрессии. Не потребовалось, потому что просто Чехословакия сдалась под этим нажимом и отдала эти территории. Но сделали то же самое.

              Кстати говоря, да, советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими протоколами. Обращаю ваше внимание на следующее обстоятельство: войска зашли-то зашли, но зашли после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооружёнными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось где-то уже в районе польско-румынской границы. Не с кем бы было даже разговаривать на эту тему. Понимаете? ...

              То есть войска Красной армии не захватывали эти территории Польши. Немецкие войска туда зашли, потом освободили, и зашли советские».

              Есть здесь обвинение Польши в том, что она «сама виновата»? Нет, есть только напоминание об историческом факте: осенью 1938 года польские войска одновременно с немецкими вторглись в тогда еще независимую Чехословакию и отторгли ее территории. Отвергать этот факт - переписывать историю.

              Отрицания того, что СССР ввел в войска в Польшу в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа, в заявлении Путина тоже нет. Но Польша на тот момент действительно была разгромлена, это не подлежит никакому сомнению. Отважно державшиеся против Гитлера польские войска и неожиданно ударившие им в спину советские – это их области исторического мифа, а не исторической правды.

              На следующий день в ходе неформального саммита стран СНГ президент России заявил следующее:

              «Европейские депутаты требуют от России прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов, на пропаганду тезиса о том, что настоящими зачинщиками войны являются Польша, страны Прибалтики и Запад. По-моему, мы никогда ничего подобного не говорили, что кто-то является из этих перечисленных стран зачинщиком...

              Райнхард Бютикофер и Манфред Вебер (фото: Jan Woitas, Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press)
              Райнхард Бютикофер и Манфред Вебер (фото: Jan Woitas, Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press)

              ...всё время говорим о пакте Молотова-Риббентропа, мы повторяем это за нашими европейскими коллегами - вопрос: это что, был единственный документ, подписанный одной из европейских стран, тогда Советским Союзом, с фашистской Германией? Оказывается, это совсем не так. Я просто их перечислю, с вашего разрешения.

              Итак, Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей. Это, по сути, так называемый пакт Пилсудского–Гитлера. Подписан в 1934 году. По сути, это договор о ненападении...».

              Далее Путин детально разобрал отказ Польши пропустить советские войска в случае нападения Гитлера на Чехословакию, и напомнил следующее:

              «Польские власти готовили и засылали боевиков на чехословацкую территорию для совершения диверсий и терактов, вели активную подготовку к разделу и оккупации Чехословакии... То, что Германия и Польша действовали заодно, было известно и понятно другим европейским государствам - и Великобритании, и Франции».

              Также он процитировал слова Адольфа Гитлера, адресованные польскому министру иностранных дел Юзефу Беку:

              «При всех обстоятельствах Германия будет заинтересована в сохранении сильной национальной Польши совершенно независимо от положения дел в России. Идёт ли речь о большевистской, царской или какой-либо иной России, Германия всегда будет относиться к этой стране с предельной осторожностью. Наличие сильной польской армии снимает с Германии значительное бремя. Дивизии, которые Польша вынуждена держать на российской границе, избавляют Германию от дополнительных военных расходов».

              «Это похоже на военный союз против Советского Союза», - отметил российский президент.  

              После этого он привел еще несколько цитат из документов, доказывающих активное сотрудничество гитлеровского Берлина и Варшавы, но ни одно из них не может быть истолковано как «сама виновата» - ровно наоборот:

              «Да, мы знаем, кто такой Сталин, да, мы дали ему свои оценки. Но думаю, что фактом остаётся то обстоятельство, что именно фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня - на Советский Союз.»

              Наконец, 24 декабря на заседании коллегии министерства обороны Путин еще раз напомнил, что

              «На так называемой Мюнхенской конференции Гитлер прямо представлял интересы Польши, отчасти – Венгрии. Прямо представлял интересы, а потом ещё полякам сказал: вы знаете, трудно было отстаивать ваши интересы. У нас это всё в документах есть».

              В ходе этого же мероприятия прозвучали столь возмутившие современных польских политиков обвинения в антисемитизме в адрес посла Польши в Германии:

              «Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии, прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии. Представляете, 1938 год, выслать евреев из Европы в Африку. На вымирание. На уничтожение. На что посол Польши ему ответил, а потом это записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку: «Когда я это услышал, – пишет он, – я ему ответил, – фюреру он ответил, Гитлеру, – если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве». Сволочь, свинья антисемитская – по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве.»

              Обвинения серьезные и обидные, хотя массовый антисемитизм поляков - документально зафиксированное явление. Именно в Польше произошел один из последних в Европе еврейских погромов: пережившие Холокост евреи были убиты поляками в Кельце 4 июля 1946 года.

              Но, опять же, никаких обвинений в том, что Польша «сама виновата».

              Так что польские политики просто лгут, когда пытаются выставить свою страну бедной овечкой, которая смиренно стояла и ждала, когда на неё нападут мясник с запада и медведь с востока. Реальная Польша 1930-х была активной европейской державой с сильной армией, непомерными амбициями и территориальными претензиями ко всем соседям. Некоторые из этих претензий удалось удовлетворить благодаря Гитлеру еще до начала Второй мировой, некоторые - благодаря Сталину после ее окончания.

              Виновата ли эта неприятная и антисемитская Польша в том, что на неё напала Германия? Разумеется, не виновата, так же как СССР не виноват в том, что случилось 22 июня 1941 года, хотя тоже не был бедной овечкой и даже не пытался её изображать. Виноват всегда агрессор - это аксиома.

              Так почему же заведомо лживая польская версия о равной вине Германии и России за развязывание Второй мировой была поддержана немецкими депутатами?

              Ответ простой: для того, чтобы разделить вину. Одно дело, когда твою страну считают главным агрессором ХХ века, и совсем другое, когда ты можешь ткнуть пальчиком - «а он такой же и даже хуже, я попросил прощения, а он не хочет!»

              Поэтому очень важно, чтобы все документы, о которых упоминал Владимир Путин, были как можно скорее переведены на все мировые языки и опубликованы. Поддержку в этом вопросе – как организационную, так и финансовую, нам мог бы оказать Израиль. Во время телефонного разговора между Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху стороны в очередной раз подтвердили «важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны и недопустимость пересмотра ее итогов». 

              Пока что поляки, прибалты и примкнувшие к ним немцы спорят с собственными фантазиями и словами, которых ни президент Путин, ни кто-либо другой из российского руководства не произносил.

              Пусть попробуют поспорить с документами.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............