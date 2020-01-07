Российский взгляд на историю доводит Польшу до крайних мер

Взгляд
7 января, вторник  |  Последнее обновление — 18:43  |  vz.ru
Разделы

Израильский газопровод сблизит Россию и Турцию

Лидеры трех государств радуются заключению нового соглашения – но их соседей эти планы явно не радуютФото: Aristidis Vafeiadakis/Zumapress/Global Look Press
Греция, Израиль и Кипр подписали важнейшее для этих стран соглашение в газовой области. Газопровод EastMed должен доставить газ с израильского газового месторождения Левиафан и кипрского месторождения Афродита в континентальную Европу по дну Средиземного моря. Почему этому проекту резко противостоит Турция – и что он означает для российских газовых планов? Подробности...
Перейти а раздел…

2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
Перейти а раздел…

Генри Резник: Понятия «коррупция» нет в Уголовном кодексе

Генри Резник мечтает о временах, когда присяжные будут выносить вердикты по всем делам о тяжких преступленияхФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Трудно заподозрить наших граждан в любви к чиновникам и к педофилам. При этом все равно суды присяжных выносили 20–25% оправдательных приговоров по этим делам. В судах обнаруживались все эти огрехи, связанные с фабрикациями», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Генри Резник. Так он прокомментировал предложение передать на рассмотрение присяжных дела коррупционеров и педофилов. Подробности...
Перейти а раздел…

Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»

Ангела Меркель прилетит в Москву по приглашению Владимира Путина обсуждать Ближний ВостокФото: kremlin.ru
Дональд Трамп потребовал от Ирака «миллиарды долларов» и пригрозил ударить по объектам культурного наследия Ирана. В ответ Тегеран пообещал Вашингтону «второй Вьетнам», если американцы не выведут войска с Ближнего Востока. Ситуация в регионе накаляется с каждым днем. Ангела Меркель объявила о срочном визите в Москву для обсуждения ситуации с Владимиром Путиным. Удастся ли лидерам двух стран предотвратить большую войну? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Убийство иранского генерала меняет правила войны

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Убийство Соединенными Штатами одного из важнейших представителей военного руководства Ирана генерала генерала Касема Сулеймани вполне обоснованно позволяет поставить вопрос: это уже большая война на Ближнем Востоке или пока нет? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Из нашей жизни ушла чернуха

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
На картиночных оптовых базах и складах, где соцсетевые розничники черпают картинки для постов, такого товара, которым можно проиллюстрировать, что «в России все плохо», становится все меньше. Стремительно и катастрофически. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Трамп мог бы спасти СССР, но начал превращаться в Гитлера

Антон Крылов, журналист
Мир был бы совсем другим, если бы двойник Дональда Трампа в те годы был президентом СССР. Скорее всего, никакого распада страны не случилось бы, а отношения с США наладились бы без нашей позорной тотальной капитуляции, как это произошло в реальной истории. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
    Перейти а раздел…

    Как изменилась Россия за последние 20 лет

    Какими будут смартфоны будущего

    Обсуждение: 6 комментариев

    Рекорды скорости на воде, земле и в воздухе

      Перейти а раздел…

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...

      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
      Подробности...

      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
          • Очень хорошим

          • В большей степени хорошим

          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
          • Да

          • Нет

          На какой улице вы бы предпочли жить?
          • На улице Ельцина

          • На улице Сталина

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

            Сколько стоит похищенный «лимузин Сталина»?

            Главные ошибки автомобилистов зимой

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Президент Польши созвал совещание по вопросу отношений с Россией
              Как Иран отомстит Трампу за убийство СулейманиНазвано число празднующих Рождество россиянЗариф отреагировал на отказ в выдаче визы СШАПарламент Ирана проголосовал за признание Пентагона террористической организацией
              Письменное уведомление о выводе войск США из Ирака объявили «ошибкой»Дым от пожаров в Австралии достиг Южной АмерикиЧисло погибших в давке на похоронах Сулеймани возросло до 40 человекВ США водитель открыл стрельбу по попавшим в его машину снежком детям
              Путин прибыл в ДамаскВ Турции оценили возможность вооруженного столкновения с Россией в ЛивииСельское хозяйство России растет за счет «национальных чемпионов»Названы самые интересные патенты на изобретения в 2019 году

              ограничения безвиза


              Украинцам усложнят въезд в ЕС

              «думаю по-прокурорски»


              Поклонская раскаялась в своей ошибке в связи с фильмом «Матильда»

              новогодние каникулы


              С зимних курортов Грузии началось бегство туристов

              Видео

              «перезапустить обмены»


              Франция желает сотрудничать с Россией в обход финансовых санкций

              надежда ВМФ


              Россия взяла важнейший барьер в строительстве кораблей мирового уровня

              крупные проекты


              Какие газовые победы празднует Россия

              рынок нефти


              Когда кончится американская «сланцевая революция»

              дефицит справедливости


              Максим Соколов: Банкротство либералов привело к возрождению культа Сталина

              дефицит героев


              Ирина Алкснис: Грета Тунберг сдулась, не успев взлететь

              христианский мир


              Сергей Худиев: Рождество – это про смысл и надежду

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Насколько успешным был для вас лично 2019 год?

              Российский взгляд на историю доводит Польшу до крайних мер

              В Польше хотят запретить толкование истории «с российской точки зрения»   7 января 2020, 18:30
              Фото: ТАСС
              Текст: Алексей Нечаев

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В Польше весьма оригинально намерены бороться с «переписыванием и фальсификацией истории» - с точки зрения Варшавы, этим занимается Россия. Речь идет о российском понимании сути событий сентября 1939 года, и некоторые польские политики желают запретить ее распространение в уголовном порядке. Зачем им это - и как подобный запрет будет выглядеть?

              Вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска сообщила о планах Варшавы на законодательном уровне запретить российскую трактовку исторических событий. По ее словам, законопроект о «пресечении предположительной попытки России переиначить историю и клеветы на Польшу» будет представлен на следующем заседании польского парламента.

              «Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно», – заявила Кидава-Блоньска. В то же время глава фракции правящей партии «Право и справедливость» Рышард Терлецкий заявил, что комитет сейма по внешней политике завершит работу над документом в среду, после чего польские парламентарии смогут ознакомиться с его текстом.

              Напомним, в конце декабря 2019 года между Варшавой и Москвой начался новый этап конфронтации по вопросам истории. Поводом для этого стало решение Европарламента, согласно которому СССР приравнен к гитлеровской Германии. В ответ на это президент Владимир Путин подчеркнул, что СССР последним из стран Европы подписал с Германией договор о ненападении.

              Также президент России указал, что к тому моменту, как советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, правительство Польши уже «утратило контроль» и «находилось где-то в районе польско-румынской границы». Позднее Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который обещал поставить в Варшаве памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, и припомнил Польше участие в разделе Чехословакии.

              Однако польский премьер Матеуш Моравецкий изложил собственную версию истории ХХ века, где утверждается о якобы существовавшем и «блестяще реализованном союзе Гитлера и Сталина». Затем МИД Польши вызвал к себе российского посла Сергея Андреева, где у него состоялась «жесткая, но вполне конкретная» беседа с польскими дипломатами. На этом, казалось бы, споры о событиях 1939 года можно было завершить, но теперь в борьбу «за свою версию истории» включилась вице-спикер польского сейма.

              По мнению эксперта-полониста Станислава Стремидловского, столько громкое и антироссийское заявление Кидавы-Блоньской носит во многом предвыборный характер. Все дело в том, что этот политик претендует на участие в президентских выборах в Польше, которые состоятся в мае этого года.  

              «Сейчас оппозиционная партия «Гражданская платформа», в которой состоит Кидава-Блоньска, переживает сложные процессы. В самой партии есть два крыла. Представители первого считают, что с Россией не нужно бить горшки и не нужно заигрывать с правящей партией «Право и справедливость» («ПиС»). А второе крыло, наоборот, надеется на этом заработать предвыборные очки», – рассказал газете ВЗГЛЯД Стремидловский.  

              «Если внимательно изучить реакцию польских оппозиционеров на заявления президента Путина – можно увидеть, что нынешний глава партии Гжегож Схетына их комментировал осторожно, в отличие от экс-главы партии Дональда Туска, который солидаризировался с «ПиС». Потому Кидава-Блоньска надеется сыграть против Схетыны и тем самым поднять свой рейтинг, не давая «ПиС» собрать весь электоральный урожай», – пояснил эксперт.

              Что касается самого запрета «на трактовку истории» – он может выразиться в уголовном преследовании тех лиц, которые оспаривают официальную точку зрения Варшавы на события Второй мировой войны, предположил собеседник.

              «В свое время в Польше пытались внести поправки в закон «Об институте национальной памяти». Тогда речь шла об уголовном преследовании лиц, которые публично распространяют сведения об ответственности поляков за преследование евреев. Кроме того, в нем шла речь о борьбе с реабилитацией и восхвалением украинских националистов. Но поправки вызвали большой скандал, их пришлось пересматривать», – напомнил эксперт. «Потому сейчас Кидава-Блоньска предлагает польскому правительству наступить на старые грабли», – заключил Стремидловский.

              В свою очередь президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич считает, что Польша в последнее время «решила нахамить всем: не только немцам и литовцам, но и русским».  

              «Варшава до сих пор требует от Берлина компенсации за Вторую мировую войну, хотя этот вопрос давно закрыт. В случае с Москвой Варшава по-хамски требует пересмотреть трактовку Второй мировой войны именно тогда, когда наше правительство стало бороться с фальсификацией истории на самом высоком уровне. Это видят во всем мире», – сказал Межевевич газете ВЗГЛЯД.

              «При этом Варшаве плевать на то, что в 1939 году СССР вернул украденные поляками земли, где под владычеством панов жили украинцы и белорусы. Варшаве плевать на то, что 17 сентября 1939 года польского государства не существовало, а правительство бежало. Просто Варшаве для дальнейшей консолидации нужен враг. А лучшего врага, чем Россия, им не найти», – подчеркнул эксперт.

              Межевич также отметил, что поляки на уровне идеологии не могут справиться не только с российским подходом к оценке исторических событий, но и с немецким. «До недавнего времени альтернативные точки зрения в аккуратной форме присутствовали в польских научных дискуссиях. Сегодня этого нет. Они не могут признать, что польское правительство в 1939 году допустило ряд ошибок. Ошибаться могут русские, могут немцы, а поляки ошибаться не могут. Отсюда и желание все запретить на законодательном уровне», – пояснил политолог.

              Но запрет на «трактовку истории» вряд ли затронет россиян, считает собеседник. «Да, кому-нибудь из российских политиков или представителей научного сообщества могут запретить въезд в Польшу. Или ввести против них санкции. Но законопроект больше направлен против тех поляков, которые согласны или почти согласны с позицией Москвы», – продолжил Межевич.

              По его словам, для современного поляка отрицание определенного набора ценностей является мыслепреступлением.

              «Сказать, что у Москвы в 1939 году были свои резоны – это все равно, что вычеркнуть себя из общества, вылететь с работы, из церкви, из местного самоуправления. Это хуже, чем украсть деньги и не прийти на воскресную мессу», – добавил собеседник.

              «Но теперь мыслепреступление хотят сделать уголовно наказуемым, что свидетельствует об утрате демократических институтов в Польше. А учитывая современные средства связи и мониторинга – в скором времени мы увидим цензуру такого масштаба, на фоне которой цензура социалистической Польши покажется детским садом. Вот что ждет простых граждан и польских оппозиционных политиков в случае принятия этого законопроекта», – резюмировал Межевич.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............