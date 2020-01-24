ФСБ задержала жителя Крыма со схроном взрывчатки

ФСБ задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны с 5 килограммами взрывчатки и компонентами бомб, сообщили в ведомстве.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в обустроенных им в Симферополе тайниках изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 килограммов», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

Когда и что планировалось взрывать, не уточняется. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки, мужчина помещен под стражу.

Напомним, в понедельник жителя Крыма обвинили в шпионаже на Украину.

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