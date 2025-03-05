Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Захарова: По итогам встреч России и США наметились определенные развязки
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках проекта «Форум в большом городе» сообщила, что по итогам встреч между Россией и США наметились определенные развязки, хотя ряд вопросов остается нерешенным.
Она отметила, что несмотря на это, остаются нерешенные вопросы. Захарова подчеркнула, что переговоры продолжаются, контакты поддерживаются, но проблемы еще требуют решения, передает ТАСС.
Ранее экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером пройдут без участия Украины, несмотря на первоначальное предложение включить украинскую сторону.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.