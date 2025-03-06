Стало известно о проекте амнистии к 80-летию Победы

ЛДПР предложила амнистию для осужденных к 80-летию Победы в ВОВ

Tекст: Максим Попов

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР в четверг предложат проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА «Новости».

Согласно проекту, амнистия может быть распространена на впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. Среди категорий, которые могут быть освобождены от наказания, указаны участники боевых действий по защите Отечества, награжденные государственными наградами СССР или России, несовершеннолетние, женщины с детьми-инвалидами, беременные женщины, одинокие мужчины, имеющие несовершеннолетних детей, мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет, а также инвалиды I и II групп и больные онкологическими заболеваниями III или IV группы.

Проект также предусматривает сокращение срока наказания для осужденных за умышленные преступления на более длительные сроки, превышающие пять лет лишения свободы. В документе уточняется, что амнистия коснется и тех, кто осужден условно, кому неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания, а также осужденных, которым отбывание наказания отсрочено или которые приговорены к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что амнистия может распространяться и на осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, с возможным сокращением срока наказания.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений об амнистии, связанной с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, пока не принято.