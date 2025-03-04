Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.5 комментариев
Кремль раскрыл постоянную тему разговоров Путина и Лукашенко
Песков сообщил, что Украина обсуждается на всех встречах Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко регулярно поднимают тему Украины на своих встречах и в телефонных разговорах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что тема Украины неизменно присутствует в повестке дня встреч Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает ТАСС.
Кроме того, Песков рассказал о недавнем телефонном разговоре президентов России и Белоруссии, в котором обсуждался предстоящий визит Лукашенко в Россию, который состоится в ближайшее время.
По словам представителя Кремля, Россия приветствует любые усилия в деле украинского урегулирования, включая инициативы Белоруссии.
Ранее глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой заявил, что президент Белоруссии после переизбрания планирует совершить первый зарубежный визит в Россию для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.