Белоруссия подтвердила намерение Лукашенко посетить Россию

Администрация главы Белоруссии подтвердила планы Лукашенко совершить первый после переизбрания зарубежный визит в Россию

Tекст: Антон Антонов

В день выборов Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов о своем первом зарубежном визите в случае победы, сказал, что планирует посетить Москву, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

Крутой отметил в связи с этим, что «первый визит президент уже сам анонсировал – это, безусловно, Российская Федерация и его переговоры с президентом России». «Возможно, еще ряд сопутствующих мероприятий, сейчас мы их отрабатываем», – добавил он.

Он также отметил, что рассматривается возможность посещения позднее и других стран-друзей, по приглашениям которых сейчас идет анализ в министерстве иностранных дел Белоруссии.

Глава администрации подчеркнул, что в 2025 году международная повестка президента Белоруссии будет насыщенной. «Многих лидеров зарубежных стран мы ждем и в Белоруссии», – добавил он.

Кроме того, Крутой сообщил о начале подготовки ко Всебелорусскому народному собранию и традиционному обращению Лукашенко к парламенту и народу, где будут обозначены контуры социально-экономического развития на ближайшие пять лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Лукашенко победил на выборах президента, набрав более 86% голосов. Лукашенко заявил об успешном и спокойном проведении президентских выборов. Путин поздравил Лукашенко с победой, отметив его высокий политический авторитет.