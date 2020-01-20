Жителя Крыма обвинили в шпионаже на Украину

Жителю Крыма Ивану Яцкину предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Украины, сообщил адвокат Николай Полозов.

«По версии следователей ФСБ, он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну России. По этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время сложно сказать, имеют ли данные обвинения под собой какую-либо основу», передает РИА «Новости» слова Полозова.

По его словам, материалы дела находятся под грифом «совершенно секретно». В середине октября Яцкин был доставлен в Москву, сейчас обвиняемый пребывает в СИЗО «Лефортово».

Адвокат добавил, что Яцкин – многодетный отец, в ближайшие недели у него родится еще один ребенок, также он страдает рядом заболеваний.

Напомним, 24 декабря ФСБ задержала в Симферополе гражданина России Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене. После ареста в Крыму он был направлен для следственных действий в Москву.

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