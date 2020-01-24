Главархив Москвы опубликовал уникальные фото блокадного Ленинграда

Главархив Москвы выложил в Сеть уникальные фотографии блокадного Ленинграда, сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.

Фотографии опубликованы в библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ).

В сообщении на сайте мэра Москвы указывается, что «публикация приурочена к 76-летию полного освобождения Ленинграда от блокады в 1944 году».

Теперь пользователи Сети «могут увидеть уникальные работы военного фотокорреспондента газеты «Правда» Сергея Струнникова, сделанные зимой 1942/1943 года в осажденном городе».

На фото запечатлены виды Ленинграда и повседневная жизнь защитников города: расчистка улиц от снега и льда, разборка деревянных строений на топливо, тренировки по противопожарной и противовоздушной обороне, работа зенитчиков на орудийных расчетах, сопровождение аэростатов воздушного заграждения.

Некоторые съемки посвящены работе городских предприятий – Сестрорецкого инструментального завода имени Воскова и завода «Большевик», выпускавших военную продукцию, хлебозавода №61, а также учебных и лечебных учреждений, в том числе детской больницы имени Раухфуса, где выхаживали детей с дистрофией, и одного из детских домов.

Также там собрано множество фотопортретов того времени, среди которых снимки бойцов и командиров боевых подразделений Ленинградского фронта, моряков-балтийцев.

Ранее президент России Владимир Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда и рассказал о старшем брате, погибшем в дни блокады.