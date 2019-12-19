Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

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23 января, четверг  |  Последнее обновление — 18:42  |  vz.ru
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Казахский нефтепровод и «Дружбу» вывели из строя одним приемом

Казахстан остановил поставки нефти в Китай из-за загрязнения нефти Фото: Алексей Бабушкин/РИА Новости
Казахстан неожиданно столкнулся с загрязнением нефти в трубопроводе хлорорганическими соединениями, которые в прошлом году стали причиной остановки российского нефтепровода «Дружба». Россия смогла найти другие пути для отправки своей нефти на экспорт, однако Казахстан вынужден был остановить поставки сырья в Китай. Что это – трагическое совпадение или все-таки диверсия?  Подробности...
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США повторили в Сирии ошибку Колина Пауэлла

Страны Запада совершенно не волнует, что на самом деле произошло в сирийской ДумеФото: REUTERS/Abed Kontar
«Даже если бы мы в качестве доказательств привезли в ООН боевиков, которые сами во всем признаются – это не повлияло бы на позицию Запада. Их не волнует, что на самом деле произошло в сирийской Думе», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД член российской делегации в СБ ООН Максим Григорьев. Он рассказал о том, как России приходится отстаивать правду о войне в Сирии на международной арене.  Подробности...
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Выиграть в лотерею помогают особые стратегии поведения

Миллионы людей мечтают обыграть лотерею, но мало у кого это получаетсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Есть ли специальные алгоритмы, которые увеличивают шансы выиграть в лотерею? Использовались ли подобные ухищрения Надеждой Бартош, которая не так давно выиграла в «Русском лото» один миллиард рублей? Математическая теория утверждает, что некоторые подобные закономерности имеются, и особенно они касаются поведения любителей лотерей. Подробности...
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Почему украинские министры жалуются на бедность

Украина не способна прокормить даже своих высших чиновниковФото: РИА Новости
Стон стоит по всем высшим эшелонам украинской власти – чиновники массово жалуются на свои низкие зарплаты. Сколько получают из бюджета высшие госслужащие Украины, насколько их зарплаты сравнимы с доходами европейских и российских чиновников – и какое отношение происходящее имеет к тому, что украинской властью фактически управляет Запад? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Государство у нас опережает в развитии гражданское общество

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Мишустин, конечно, прежде всего Великий Айтишник. Он построил крупнейшую в стране IT-компанию, которая называется ФНС. Он не просто чиновник, он мыслитель, который нашел поле для своей инженерии не в бизнесе, как многие из друзей его юности, а в государственном управлении. Подробности...
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Россия ведет Первую смысловую войну

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, Польша стала жертвой пакта Молотова – Риббентропа, первой жертвой Второй мировой – но в этом ее вина. Так всегда бывает с теми, кто оказывается одержим собственной жадностью и глупостью. Подробности...
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Суд должен быть ритуалом, а не канцелярией

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Очень долго у нас была не только сырьевая экономика, но и сырьевое мышление. Метафора «сырье» вообще исчерпывающе описывает жизненный уклад, который родился в 1990-е и от которого мы не быстро, но верно избавляемся в последние годы. Подробности...
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      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

      Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
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      Новые лица в правительстве Мишустина

      Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
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      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

      В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
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          Какая форма правления является наиболее подходящей для России?
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          Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?
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              Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

              Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный подвигу защитников и жителей Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Памятник установлен в парке Сакер, недалеко от здания МИД Израиля  (фото: Михаил Метцель/ТАСС)
              Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов еврейского государства  (фото: Михаил Метцель/ТАСС)
              В основание монумента заложена капсула с землей с Пискаревского мемориального кладбища в Петербурге, где похоронено 490 тыс. жителей и защитников блокадного Ленинграда, среди которых – десятки тысяч евреев  (фото: Михаил Метцель/ТАСС)
              На стеле размещены два символа: петербургский и израильский. Это Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости, заключенные в прицел вражеских орудий – и звезда Давида с менорой в центре, опутанная колючей проволокой, напоминающей о концентрационных лагерях. Изображена на стеле и ласточка – символ стойкости духа и надежды ленинградцев  (фото: Михаил Метцель/ТАСС)
              Памятник спроектирован петербургскими и израильскими архитекторами. Его установили по инициативе проживающих в Израиле ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и соотечественников, а также властей Петербурга  (фото: Алексей Никольский/ТАСС)
              В церемонии открытия монумента участвовал глава Союза ветеранов Великой Отечественной войны Израиля Авраам Гринзайд (на переднем плане)  (фото: Алексей Никольский/ТАСС)
              Выступая на открытии, Владимир Путин заявил, что священная память о мученичестве и мужестве миллионов людей передается из поколения в поколение, как и «справедливый гнев о содеянном нацистами»  (фото: Алексей Никольский/ТАСС)

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              Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

              Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
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              Новые лица в правительстве Мишустина

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              Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
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              Как планета встретила новый, 2020 год

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              На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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              Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

              В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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              Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

              Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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              12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

              В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
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