Стало известно об изменении условий для россиян в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Для путешественников из России могут предусмотреть отдельные постоянно закрепленные выходы на посадку и стойки регистрации в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха, сообщил осведомленный источник в курортном городе.

В четверг российские эксперты по безопасности на авиатранспорте завершили очередной осмотр аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады.

«Экспертам показали отдельные, огороженные выходы на посадку, которые предлагается использовать для пассажиров из России, а также отдельные стойки регистрации», – сообщил источник РИА «Новости».

Близкий к переговорам источник в Каире пояснил, что члены российской делегациисмогли осмотреть все, что их интересовало в связи с обеспечением безопасности российских туристов без каких-либо ограничений в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха.

«Обе группы экспертов сами определяли, за чем они будут наблюдать. Они проинспектировали все меры безопасности, начиная с прибытия пассажиров в аэропорт, оформления всех процедур, заканчивая работой по досмотру пассажиров, багажа. Ознакомились с работой камер видеонаблюдения, системой доступа сотрудников в аэропорт и на взлетно-посадочную полосу», – сказал собеседник.

Напомним, во вторник в АТОР сообщили, что восстановление чартерного авиасообщения между городами России и курортами Египта станет возможным только в конце апреля – начале мая.