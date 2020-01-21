Названы сроки восстановления чартерного авиасообщения с Египтом

Восстановление чартерного авиасообщения между городами России и курортами Египта станет возможным только в конце апреля – начале мая, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По сообщению египетской прессы, 19 января российская делегация в составе восьми человек начала инспекционную поездку по международным аэропортам Хургады и Шарм-эш-Шейха. Последнюю проверку воздушных гаваней красноморских курортов Египта российская сторона провела в апреле 2019 года. Делегация из России пробудет в Египте до 24 января. Кроме инспекций, запланированы также переговоры с авиавластями Египта. По информации источников в авиационных службах Египта, январский визит «подпадает под планы российских властей по возобновлению российских полетов в Египет», – передает РИА «Новости» сообщение АТОР.

По прогнозам экспертов в авиаотрасли, если текущая проверка действительно окажется финальной, первые рейсы на курорты Египта отправятся в конце апреля – начале мая.

«Процедура восстановления авиасообщения подразумевает несколько этапов. Во-первых, если российская сторона признает египетские аэропорты безопасными, Россия и АРЕ должны подписать протокол по авиабезопасности. Затем должен последовать указ президента о возобновлении полетов на курорты Египта. После опубликования этого документа авиакомпаниям потребуется около месяца для формирования полетных программ. С учетом всех необходимых процедур при оптимальном сценарии на это все уйдет два с половиной – три месяца», – пояснил один из экспертов.

Как отмечают наблюдатели, велика вероятность, что первыми на курорты Египта полетят регулярные авиаперевозчики.

«Потребуется какое-то время, чтобы убедиться, что египетская сторона выполняет все протоколы по авиабезопасности. Отработать их логичнее на регулярных рейсах, как это было при восстановлении авиаперевозок на курорты Турции», – рассказали специалисты.

Напомним, в конце ноября посольство России в Каире сообщило, что вопрос возобновления чартерного авиасообщения с египетскими курортами может быть решен в кратчайшие сроки, учитывая прогресс в обеспечении безопасности аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады.