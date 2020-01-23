Глава МИД Израиля рассказал Путину о своей маме, освобожденной Красной армией из концлагера Аушвиц

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац лично поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что Красная Армия освободила узников концлагеря Аушвиц и помогла победе над нацистами.

«Хотел бы поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц и помогла победе над нацистской Германией. Хочу лично поблагодарить вас за освобождение, потому что моя мать была одна из тех, кто был в концлагере и была освобождена Красной армией», – сказал Кац, который встретил президента России у трапа, передает РИА «Новости».

В среду Путин заявил, что противостоять попыткам фальсификации истории Второй мировой войны можно только аргументированной правдой. Президент напомнил, что в России планируется создать общедоступный информационно-аналитический центр, основанный на архивных документах времен Второй мировой войны.

«Аушвиц-Биркенау» был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 млн человек, из которых около 1,1 млн – евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.