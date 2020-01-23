Чубаров раскрыл подробности запланированного «марша» с Украины в Крым

Экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что представители возглавляемого им запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа*» пересекут границу с Крымом на пункте пропуска «Чонгар» 2 мая.

По словам Чубарова, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и некие «западные партнеры», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский «Пятый канал».

Он также не исключил силовой сценарий развития событий.

Напомним, в декабре Чубаров рассказал, что собрался организовать шествие с целью проникнуть в Крым с территории Украины.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что «такой марш, даже если представить его реализацию, будет маршем против населения Крыма, против тех, кто самостоятельно определил свою судьбу».

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