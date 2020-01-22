Малькевич предупредил о распространении фейков о коронавирусе в России

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что в Сети массово стали появляться панические сообщения на тему распространения коронавируса в России.

«Опять кто-то использует страхи людей, сознательно выдумывая чрезвычайные ситуации. О чем я? О панических сообщениях в соцсетях на тему распространения коронавируса в России. Видимо, нам нужно быть готовыми к тому, что атаковать нас будут еженедельно», – написал он в своем Facebook.

Малькевич заявил, что схема таких сообщений примерно одинакова: «Отец работает в... Сегодня его срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю, что происходит, но мне кажется, началось…».

Затем, по словам Малькевича, однотипные сообщения появляются у разных пользователей в различных социальных сетях, главная задача – посеять панику. Появляются «эксклюзивы» о «гибели» десятков людей в Сибири и на Дальнем Востоке и о «тысячах инфицированных». После этого, отметил он, «подключаются СМИ», которые сообщают о госпитализации в Петербурге мужчины, прилетевшего из Шанхая.

«Пока же просто хочу напомнить, что с 20 января – специально, чтобы избежать распространения в т.ч. и таких вот «вбросов», мы (под эгидой Общественной палаты) запустили лендинг (специальный сайт) для сбора информации о фейковых новостях – http://feikam.net/. Теперь, пройдя по ссылке, абсолютно любой гражданин может оставить сигнал о нарушении российского законодательства», – сообщил Малькевич.

Он отметил, что проверкой жалоб будут сначала заниматься юристы, выявляя фактические нарушения законодательства, а потом в конце недели будут отправлять их в Генпрокуратуру.

«Другой момент – фейки, которые не потрясают основы государственности и общества, но вводят в заблуждение или негативно сказываются на репутации человека. И такие сообщения мы тоже будем отслеживать. Уже этой весной мы представим наш проект «Индекс фейков» – своего рода рейтинг самой «дикой лжи», где будут собраны яркие примеры «вбросов» в соцсетях и СМИ. И таких материалов у меня уже воз и маленькая тележка», – сказал Малькевич.

Ранее появились сведения о госпитализации двух человек в Боткинскую больницу Петербурга – китайского студента и гражданина России. У обоих симптомы ОРВИ. Позже власти города сообщили, что у прилетевшего в Санкт-Петербург гражданина Китая не подтвердился коронавирус.

В Китае от нового коронавируса погибли 17 человек. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом вирусе.