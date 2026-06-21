  • Новость часаКремль: США не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что заставило ЦБ замедлиться в снижении ставки
    Эксперт сказал, от чего зависит бесперебойность поставок топлива в Крым
    Медведев объяснил отказ экс-президентов Украины от польского ордена
    Анонсирована общероссийская минута молчания 22 июня
    Власти Крыма приостановили продажу топлива
    ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
    Мелони обвинила Трампа во лжи и предательстве друзей
    Захарова напомнила о советском статусе польских жертв УПА
    AP: Премьер Британии Стармер может объявить об отставке в понедельник
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как украинские тетки отравляют все живое вокруг

    «Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.

    9 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Эра пятивекового западного господства подходит к концу

    Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности.

    8 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Анархия перестает быть аномалией

    Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.

    6 комментариев
    21 июня 2026, 13:25 • Новости дня

    Первый контейнеровоз прибыл в иранский порт после снятия американской блокады

    Tекст: Дарья Григоренко

    Грузовое судно доставило крупную партию комплектующих для автомобильного транспорта в гавань Шахид Раджаи на юге исламской республики, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Коммерческое судно успешно пришвартовалось в городе Бендер-Аббас после отмены ограничений со стороны Соединенных Штатов. В настоящее время специалисты уже приступили к разгрузке прибывших контейнеров, передает ТАСС.

    По данным иранской гостелерадиокомпании, основу доставленного груза составляют различные запасные части для автомобильного транспорта. Это первое подобное прибытие торгового флота в гавань Шахид Раджаи с момента официального снятия блокады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп разрешил снять американскую морскую блокаду Ирана.

    Позже власти Исламской Республики подтвердили начало процесса отмены ограничений на судоходство.

    Центральное командование ВС США официально объявило о прекращении изоляции региона.

    19 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    AP: Удары Израиля по Ливану сорвали переговоры США и Ирана
    AP: Удары Израиля по Ливану сорвали переговоры США и Ирана
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Обострение конфликта на юге Ливана привело к гибели израильских солдат и поставило под угрозу реализацию мирных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.

    В ходе интенсивных боев на юге Ливана погибли четыре израильских военнослужащих, передает AP. Тем временем в результате ночных авиаударов Израиля погибли как минимум 16 человек. Продолжение боевых действий угрожает недавно подписанному соглашению о прекращении огня.

    На фоне эскалации запланированные в Швейцарии переговоры между Ираном и Соединенными Штатами были отложены. По данным прессы, иранская сторона задержала отправку своей делегации из-за израильской военной кампании. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также перенес свою поездку на саммит.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался выводить войска, пообещав остаться в Ливане до полного устранения угрозы со стороны ливанской группировки. Ранее президент США Дональд Трамп подписал первоначальный пакт с Ираном.

    Комментируя ситуацию, Вэнс выступил с предупреждением в адрес израильского руководства. «Трамп – единственный глава государства во всем мире, который сочувствует народу Израиля в данный момент», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли серию масштабных ударов по позициям группировки «Хезболла» в Ливане.

    Накануне президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался останавливать боевые действия ради глобальных договоренностей.

    Комментарии (5)
    20 июня 2026, 16:43 • Новости дня
    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива

    Военное командование Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива

    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана приняли решение перекрыть Ормузский пролив из-за продолжающихся израильских обстрелов ливанской территории и невыполнения США обязательств по прекращению огня, следует из заявления центрального штаба военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия».

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» принял решение закрыть Ормузский пролив для судоходства, передает РИА «Новости». Этот шаг стал ответом на продолжение атак Израиля по Ливану и нарушение Соединенными Штатами положений меморандума о прекращении огня на всех фронтах.

    «Ввиду вопиющего нарушения США обещаний и невыполнения первого пункта меморандума о взаимопонимании по прекращению войны, а также в ответ на непрекращающееся нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля на юге Ливана… объявляется о закрытии Ормузского пролива», – говорится в заявлении штаба.

    В документе также подчеркивается, что в случае продолжения агрессии против Ливана Тегеран готов предпринять дополнительные меры. Эти шаги будут направлены на то, чтобы заставить противника выполнить взятые на себя обязательства.

    В начале июня представители Израиля и Ливана договорились о реализации режима прекращения огня.

    Спустя неделю центральный штаб военного командования ВС Ирана принял решение о полном перекрытии движения через Ормузский пролив.

    Вскоре израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отказался от выполнения условий нового американо-иранского соглашения.

    Комментарии (9)
    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

    Комментарии (0)
    19 июня 2026, 16:19 • Новости дня
    Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи в Швейцарии
    Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи в Швейцарии
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность на Иран за срыв технической встречи по мирному соглашению в Швейцарии.

    Американский лидер подчеркнул, что Тегеран не дождется финансовой поддержки от Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Это не мы не встретились от отчаяния, это Иран. Им конец! Мы выдержим те 60 дней. Денег они не получат – ни цента!», – написал глава государства в пятницу в своей социальной сети Truth Social.

    Ранее американская разведка усомнилась в готовности Тегерана к ядерным уступкам.

    Трамп заявлял о полном разгроме иранской армии.

    Глава Белого дома наотрез отказался идти на компромиссы ради мирного соглашения.

    Комментарии (6)
    19 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Американист объяснил отмену встречи Вэнса с делегацией Ирана

    Американист Дробницкий: Вэнс отменил встречу с иранцами из-за спора США и Израиля по Ливану

    Американист объяснил отмену встречи Вэнса с делегацией Ирана
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Разногласия США и Израиля по поводу ливанского фактора приведут к тому, что Белый дом будет затягивать переговоры с Ираном. Уровень дипломатического представительства их диалога может быть снижен, но не потеряет в эффективности, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно об отмене встречи американской и иранской делегаций в Швейцарии.

    «Главная, на мой взгляд, причина отмены визита Вэнса в Швейцарию состоит в нерешенном споре Вашингтона и Тель-Авива о том, должен ли Израиль останавливать боевые операции в Ливане в связи с подписанием меморандума о взаимопонимании между Белым домом и Тегераном», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, Израиль надеется если не переломить, то, во всяком случае, предельно затруднить переговорный процесс на ирано-американском треке. «Вэнсу на встрече точно был бы задан вопрос о разрешении конфликта между «Хезболлой» и Тель-Авивом. Американской делегации пока нечего ответить. А в то, что США не могут повлиять на ситуацию, иранские делегаты все равно не поверили бы», – продолжил собеседник.

    Он напомнил также, что в среду меморандум дистанционно подписали президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан. «В этой связи Тегеран выражал сомнение в целесообразности встречи только ради очного визирования документа. Белому дому нужно помпезное мероприятие, а Тегерану – не особо», – пояснил спикер.

    По его словам, отмена визита Вэнса не осложнит ситуацию, а переговоры США и Ирана могут перейти в форму долгих неспешных консультаций на более низком уровне дипломатического представительства. «Изменение состава делегаций не скажется на продуктивности встреч», – считает Дробницкий.

    «Нынешняя ситуация устраивает обе стороны. Обмена ударами нет, Ормузский пролив открыт. Нет никаких важных оперативных вопросов. Иран позиционирует себя если не тем, кто выиграл войну, то, как минимум, тем, кто ее уверенно не проиграл», – указал аналитик.

    Положение, однако, не согласуется с позицией Тель-Авива, заметил эксперт. «Исходя из этого, думаю, Израиль будет выполнять свои задачи на юге Ливана, а израильское лобби в США и ряд американских внешнеполитических фигур усилят давление на Трампа», – спрогнозировал политолог.

    Ранее стало известно, что вице-президент Соединенных штатов Джей Ди Вэнс отменил поездку в Швейцарию для встречи со спикером парламента Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом, сообщает Reuters. «Делегация США была готова отбыть при первой же возможности. Но логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой», – заявил в этой связи представитель Белого дома. По его словам, Вашингтон «с нетерпением ожидает начала диалога как можно скорее».

    В МИД Швейцарии подтвердили, что саммит, посвященный урегулированию конфликта США и Ирана, который планировали провести на горнолыжном курорте Бургеншток, не состоится. До этого иранские власти заявляли о готовности начать технические переговоры, но сначала им нужно увидеть признаки того, что американская сторона выполняет соглашение.

    Подписанный Вашингтоном и Тегераном меморандум предусматривает ослабление экономических санкций, разморозку иранских активов на десятки миллиардов долларов и исключения из правил экспорта нефти. Также соглашение предусматривает создание фонда восстановления Ирана в размере 300 млрд долларов и другие финансовые стимулы.

    Кроме того, документ предоставляет сторонам 60 дней на согласование статуса иранской ядерной программы с возможностью продления срока. Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи предупредил, что переговоры будут непростыми. «Если американская сторона будет слишком требовательна, мы не примем их условий», – отметил он.

    При этом в Вашингтоне некоторые союзники Трампа из числа республиканцев в Конгрессе сетуют, что он пошел на слишком большие уступки ради прекращения конфликта, непопулярного среди большинства американцев в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

    Причиной отмены визита Вэнса могли стать заявления Тегерана о нарушении Израилем режима прекращения огня в Ливане, указывает в свою очередь Axios со ссылкой на американские источники. Ранее Трамп заявлял, что ожидает полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, «Хезболлу» и Израиль.

    Со своей стороны спикер парламента Ливана Набих Берри подчеркнул, что в целях содействия переговорам между США и Ираном в Швейцарии Бейрут «подтверждает приверженность прекращению огня при условии, что Израиль тоже будет полностью и всесторонне его соблюдать».

    Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер ответил: «Если «Хезболла» не нарушит соглашение, оно будет сохранено. При любых обстоятельствах Тель-Авив сохраняет за собой право отвечать на нападения и предотвращать угрозы своей территории, гражданам и солдатам».

    Тем не менее накануне на юге Ливана возобновились бои между Израилем и «Хезболлой». Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не покинет ливанскую территорию, сообщает Associated Press. Вэнс призвал Тель-Авив не «атаковать» меморандум США и Ирана.

    Комментарии (2)
    19 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Вэнс отменил визит в Швейцарию для подписания меморандума с Ираном

    Вице-президент США Вэнс отменил визит в Швейцарию для подписания сделки с Ираном

    Вэнс отменил визит в Швейцарию для подписания меморандума с Ираном
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию, где планировалось подписание меморандума с иранской стороной, сообщил представитель Белого дома.

    «Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой. На данный момент вице-президент не уезжает сегодня вечером», – говорится в официальном заявлении администрации, передает РИА «Новости».

    Несмотря на отмену поездки, в Вашингтоне выразили надежду на скорое начало технических консультаций с Тегераном.

    Министерство иностранных дел Швейцарии, в свою очередь, официально подтвердило отмену запланированных на пятницу переговоров в Бюргенштоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал направленный на прекращение войны меморандум.

    Иранский МИД подтвердил участие Джей Ди Вэнса в церемонии заключения исторической сделки.

    Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади сообщил о подписании документа в Швейцарии 19 июня.

    Комментарии (4)
    18 июня 2026, 22:13 • Новости дня
    Хаменеи рассказал об отношении к подписанию меморандума Ирана и США

    Хаменеи подтвердил согласие на подписание меморандума Ирана и США

    Tекст: Антон Антонов

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что разрешил заключение меморандума с США, хотя и «придерживался иного мнения».

    «Несмотря на то, что я придерживался иного мнения, уважаемый президент Ирана в качестве председателя Высшего совета национальной безопасности, как и другие лица, взяли на себя ответственность и дали мне обещание защищать права Ирана и фронта сопротивления, в связи с чем дал разрешение [на заключение меморандума]», – говорится в его послании.

    Кроме того, Хаменеи заявил, что, по его оценке, Белый дом действовал из «отчаяния» и использовал «все рычаги» ради достижения соглашения по меморандуму, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в среду подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    Государственное агентство IRNA обнародовало кадры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, демонстрирующим подписанный с Соединенными Штатами меморандум. Пезешкиан охарактеризовал подписанный с США меморандум как исторический документ и послание от сильного Ирана.

    США сняли морскую блокаду Ирана. Суда с крупными партиями сырой нефти на борту успешно вышли из зоны патрулирования американских военных кораблей в Персидском заливе.

    США выразили признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

    Комментарии (0)
    20 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Иран пригрозил США приостановкой потока энергоресурсов на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Поток энергоресурсов на Ближнем Востоке будет остановлен, если соглашение Ирана и США останется лишь на бумаге, заявил советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер.

    По словам Мохбера, США хорошо понимают язык экономики и анализа затрат и выгод, поэтому поток энергоресурсов будет остановлен на Ближнем Востоке, если соглашение между Ираном и США останется на бумаге, передает РИА «Новости».

    «Переговорщики Ирана не успокоятся, пока не будут полностью выполнены все обязательства, а права нашей нации – соблюдены», – подчеркнул Мохбер.

    Ранее иранская делегация вылетела в Швейцарию на переговоры с США.

    Тегеран и Вашингтон планировали подписать меморандум о завершении военных действий. Иранская сторона отменила запланированную на 19 июня встречу из-за атак Израиля в Ливане.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение новых технических переговоров между государствами 21 июня в швейцарском Бюргенштоке.

    Комментарии (2)
    20 июня 2026, 17:10 • Новости дня
    МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля
    МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран требует от США срочных мер в отношении израильской стороны для сохранения действующего меморандума о взаимопонимании и прекращении огня, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи выступил с жестким предупреждением в адрес американских властей, передает РИА «Новости».

    «Если некоторые из обязательств США не будут выполнены, меморандум окажется под угрозой. США должны как можно скорее принять необходимые меры, иначе общее соглашение окажется под угрозой», – заявил дипломат.

    Ранее командование вооруженных сил исламской республики объявило о перекрытии Ормузского пролива. Этот шаг стал ответом на нарушение американской стороной условий договоренностей, включающих всеобъемлющее прекращение огня в Ливане.

    Для урегулирования ситуации переговорная группа экстренно направилась в Швейцарию. Дипломаты намерены требовать от Вашингтона строгого выполнения взятых на себя обязательств и запросить подробный план их реализации.

    Ранее иранское военное командование перекрыло Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать мирный процесс.

    Комментарии (2)
    19 июня 2026, 09:10 • Новости дня
    Иран пообещал США «сокрушительный ответ» при нарушении условий меморандума
    Иран пообещал США «сокрушительный ответ» при нарушении условий меморандума
    @ Icana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Предстоящая встреча делегаций двух стран в Швейцарии может обернуться серьезными последствиями для Вашингтона при выдвижении чрезмерных требований, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, который, как ожидается, возглавит делегацию Исламской республики.

    В пятницу представители Исламской республики и Соединенных Штатов начнут обсуждение реализации подписанного меморандума о взаимопонимании. Американскую сторону представит вице-президент Джей Ди Вэнс, а иранскую возглавит Мохаммад-Багер Галибаф, передает «Интерфакс».

    «Задача, поставленная перед нами верховным лидером, – добиваться реализации условий и пунктов соглашения. В случае недобросовестности, нарушения договоренностей и чрезмерных требований другой стороны мы без колебаний дадим врагу сокрушительный ответ», – подчеркнул спикер.

    Также политик предостерег Вашингтон от попыток вернуться к силовому противостоянию. Галибаф отметил, что любое стремление пойти по пути вооруженного конфликта спровоцирует еще более сильный удар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы внешнеполитических ведомств России и Ирана обсудили детали соглашения об урегулировании разногласий.

    Министерство иностранных дел Швейцарии запланировало церемонию подписания меморандума в Бюргенштоке.

    Вашингтон приступил к снятию ограничений на судоходство для иранских танкеров.

    Комментарии (4)
    18 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Президент Ирана назвал меморандум с США историческим прорывом

    Пезешкиан назвал меморандум с США историческим посланием сильного Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан охарактеризовал подписанный с США меморандум как исторический документ и опубликовал его полный текст на английском языке.

    Оценку новому документу дал президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Это исторический документ и послание от сильного Ирана: мир станет реален при взаимном уважении». По словам иранского лидера, такой подход отражает позицию страны.

    Пезешкиан написал сообщение в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) и сопроводил его публикацией текста меморандума на английском языке. Тем самым он подчеркнул открытость договора для международной аудитории и подчеркнул значение соглашения.

    Глава Ирана также отметил, что страна неизменно остается привержена миру во всем мире, стремится к прогрессу и поддерживает региональное сотрудничество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное агентство IRNA обнародовало кадры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, демонстрирующим подписанный с США меморандум

    Представитель Белого дома сообщил о подписании президентом США Дональдом Трампом меморандума о взаимопонимании, направленного на прекращение войны с Ираном.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о планах начать 19 июня новый этап переговоров с США по снятию санкций и иранской ядерной программе.

    Комментарии (0)
    18 июня 2026, 20:28 • Новости дня
    США сняли морскую блокаду Ирана

    СЕНТКОМ: США сняли морскую блокаду Ирана

    США сняли морскую блокаду Ирана
    @ Handout/U.S Navy/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Соединенных Штатов больше не препятствуют свободному движению коммерческих и гражданских судов в акваториях Персидского и Оманского заливов, морская блокада Ирана прекращена, сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

    Американская армия полностью отказалась от ограничений на перемещение судов у берегов Ирана, передает ТАСС. Центральное командование ВС США подтвердило отмену всех запретов на вход и выход из иранских портов.

    «Сегодня американские силы в соответствии с указанием президента сняли блокаду со всего морского движения, входящего в иранские порты и прибрежные районы или выходящего из них», – говорится в официальном сообщении. Военные подчеркнули прекращение любых усилий по обеспечению изоляции региона.

    При этом боевые корабли Соединенных Штатов продолжат патрулирование акватории. В ведомстве пояснили, что главной задачей флота станет строгий контроль за соблюдением достигнутых ранее договоренностей и реализацией положений соглашения.

    Президент США разрешил снять американскую морскую блокаду с Ирана.

    Власти Ирана подтвердили начало процесса отмены ограничений на судоходство.

    Иранские нефтяные супертанкеры успешно вышли из зоны патрулирования американских военных кораблей в Персидском заливе.

    Комментарии (4)
    18 июня 2026, 15:26 • Новости дня
    Путин: Россия и АСЕАН приветствовали договоренности США и Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и страны АСЕАН приветствовали соглашение Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта, заявил президент Владимир Путин по итогам саммита России – АСЕАН в Казани.

    «Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства выразил надежду, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании станет основой для будущих договоренностей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что подписание документа президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом придает ему серьезный статус.

    Россия надеется, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании ляжет в основу будущих договоренностей: «Полагаю, тот факт, что документ подписан был главами государств – господином [президентом США Дональдом] Трампом и господином [президентом Ирана Масудом] Пезешкианом – тоже дает основания рассчитывать на то, что это будет серьезный документ, который ляжет в основу будущих договоренностей».

    Стабилизация на Ближнем Востоке благоприятно скажется на глобальных энергетических и продовольственных рынках: «Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках».

    Позиции России и стран АСЕАН совпадают по многим международным вопросам, в том числе по ситуации вокруг Ирана: «По многим проблемам современного мира наши позиции близки или даже совпадают. Это касается, в частности, ситуации вокруг Ирана».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан назвал этот документ историческим посланием.

    Министерство иностранных дел России выразило надежду на восстановление доверия в Персидском заливе.

    Комментарии (0)
    19 июня 2026, 17:37 • Новости дня
    Иран сообщил о переносе переговоров по ядерной теме с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран ведет консультации о проведении переговоров с Вашингтоном по ядерной тематике в другой день, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Ведутся консультации через посредников по этому вопросу, об этом будет сообщено, как только возникнут подходящие для этого условия», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что в настоящее время идет работа над программой предстоящего заседания.

    Ранее представители Ирана согласовали основные пункты меморандума о взаимопонимании с США.

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал скорое снятие блокады Ормузского пролива.

    До этого официальный Тегеран исключал вопросы ядерной программы из повестки двустороннего диалога.

    Комментарии (0)
    20 июня 2026, 05:46 • Новости дня
    Вэнс не исключил возобновления военных действий США против Ирана

    Вэнс: Вариант военных действий США против Ирана всегда на столе

    Tекст: Антон Антонов

    Военный вариант действий США против Ирана остается на повестке, однако Вашингтон пока решил дать Тегерану шанс, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс

    «Это всегда на столе, мы всегда можем это сделать», – подчеркнул Вэнс в интервью телеканалу CBN News, добавив, что сейчас США взяли паузу.

    По словам Вэнса, американская сторона намерена открыть проливы, ослабить давление на мировую экономику, снизить цены на энергоносители и посмотреть, захочет ли иранское руководство действовать иначе, передает РИА «Новости».

    Вице-президент отметил, что если такой курс себя оправдает, это будет позитивным исходом, но при ином развитии событий США смогут вернуться к «другим вариантам».

    Вэнс также сообщил, что соглашение между США и Ираном не содержит условия о выходе Израиля из южного Ливана. При этом он выразил уверенность, что Израиль сам был бы готов уйти при условии прекращения атак со стороны «Хезболлы».

    Кроме того,  в подкасте журналистки Элли Бет Стаки он заявил, что Тель-Авив, как и многие другие страны, стремится влиять на американскую политику, что он воспринимает как данность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс заявил о бесплатном проходе торговых судов через Ормузский пролив в течение 60 дней американо-иранских переговоров.

    Вашингтон возложил ответственность на Иран за срыв технической встречи по мирному соглашению в Швейцарии.

    Комментарии (0)
    20 июня 2026, 03:10 • Новости дня
    Associated Press объяснило отказ Ирана от встречи с США атаками Израиля в Ливане

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран отказался от планировавшихся на 19 июня переговоров с США в Швейцарии из-за атак Израиля в Ливане, сообщает Associated Press.

    «Переговоры между США и Ираном были отменены в пятницу после интенсивных боев между Израилем и «Хезболлой» на юге Ливана», – пишет Associated Press.

    Уточняется, что иранские чиновники не стали начинать диалог с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса именно из-за действий Израиля в Ливане, передает РИА «Новости».

    В результате представители Ирана отменили запланированную поездку в Женеву и увязали возможность переговоров с прекращением боев в Ливане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, планировалось, что меморандум об окончании конфликта между США и Ираном в присутствии Вэнса и Мохаммада-Багера Галибафа будет подписан 19 июня в Швейцарии.

    Запланированный визит вице-президента США в Швейцарию американская администрация отложила.

    Американист Дмитрий Дробницкий назвал главной причиной отмены визита Вэнса в Швейцарию нерешенный спор Вашингтона и Тель-Авива о прекращении боевых операций в Ливане.

    Комментарии (0)
    Главное
    Власти ФРГ исключили поставки российского газа через Турцию
    Экс-премьер Польши предложил Украине вернуть вместо орденов самолеты и танки
    В Албании вспыхнули протесты из-за курорта зятя Трампа
    Глава минфина США назвал Зеленского «мистером Бином под кайфом»
    Путин присвоил Конкину звание народного артиста России
    Пьяный мужчина напал на детский лагерь в Туве
    У жительницы Стокгольма обнаружили утерянную песню Цоя

    Что заставило ЦБ замедлиться в снижении ставки

    Девятый раз подряд регулятор снижает ключевую ставку. Однако шаг снижения на этой неделе разочаровал рынок. Ждали ставку в 14%, а она снизилась пока только до 14,25%. Впрочем, ЦБ был близок к тому, чтобы вообще ничего не снижать. Почему выбор у регулятора был непростой, учитывая, что годовая инфляция в целом снизилась? И что будет со ставкой, кредитами и рублем дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    «Большая семерка» обрекает Украину на еще одну тяжелую зиму

    Во Франции завершился первый день саммита «Группы семи». Одной из центральных тем стала дальнейшая поддержка Украины. Западные лидеры договорились наращивать совместное производство систем ПВО и дальнобойных ракет, помочь Киеву сохранить энергетическую стабильность перед зимой, а также усилить санкционное давление на Россию – с привязкой к ситуации вокруг Ормузского пролива. Что эти решения означают для Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия лишает Украину военной почты

    Россия в последнее время существенно расширила географию и нарастила число ударов по почтовой инфраструктуре и торговым сетям Украины. Под прицелом – склады, терминалы и отделения, которые ВСУ используют для перевозки, распределения и хранения оружия, боеприпасов, амуниции и беспилотников. Эксперты отмечают: удары по этим узлам наносят долгосрочный ущерб всей системе снабжения украинской армии. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев срывает с себя польские ордена

    Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию военных преступников. В ответ представители украинского руководства начали отказываться от польских наград. Почему Киев выбрал путь громкого публичного жеста, как поведет себя Варшава дальше и перейдет ли конфликт из плоскости «метания орденами» в реальное ухудшение отношений? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

      Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

    • Определен следующий премьер Британии

      Уже скоро в Великобритании должен смениться лидер правящей Лейбористской партии – а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернема. Что это за человек? Чего от него ждать России?

    • Лавров ответил на ультиматум Европы

      На сайте МИД России вышла статья министра иностранных дел Сергея Лаврова. Изначально она была написана для одного из европейских изданий, но там ее в итоге публиковать отказались. Посвящен материал самому важному – конфликту вокруг Украины, отношениям РФ-ЕС и третьей мировой войне.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что будет, если не платить ипотеку в 2026 году: когда банк может забрать квартиру и что делать заемщику

      Просрочка по ипотеке не означает, что банк сразу заберет квартиру, но затягивать с проблемой опасно. Уже после первых пропущенных платежей начинают начисляться штрафы и пени, а при длительной задолженности кредитор может потребовать досрочно вернуть весь долг и обратиться в суд. В 2026 году у заемщиков есть несколько способов избежать крайних последствий – от ипотечных каникул и реструктуризации до рефинансирования и продажи жилья без потери контроля над ситуацией. Разбираемся, что будет, если не платить ипотеку, когда банк может начать взыскание и как сохранить квартиру.

    • Результаты ОГЭ-2026: когда будут, где посмотреть баллы и полный график публикации

      Результаты ОГЭ-2026 обычно публикуют через 7–14 дней после экзамена, однако сроки зависят от предмета, периода сдачи и региона. Узнать баллы можно онлайн на официальных порталах, через сайты РЦОИ, «Госуслуги» или в школе. Публикуем полный график результатов ОГЭ-2026 по всем предметам, рассказываем, когда придут оценки и что делать, если вы не согласны с итогами проверки.

    • Льготы и выплаты ветеранам труда в 2026 году: как получить звание и какие меры поддержки положены

      Льготы ветеранам труда в 2026 году зависят от региона проживания, а для получения статуса необходимо соответствовать установленным требованиям по стажу и наградам. Звание «Ветеран труда» дает право на выплаты, компенсации ЖКУ, льготный проезд и другие меры поддержки. Расскажем, как получить ветерана труда в 2026 году, какие выплаты ветеранам труда положены, как оформить статус через МФЦ или «Госуслуги» и по каким причинам могут отказать в его присвоении.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации