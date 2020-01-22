Меньше трети жителей Латвии заявили о готовности защищать страну

Опрос Центра безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны Латвии показал, что только 31% жителей страны готовы в случае военного вторжения защищать страну с оружием в руках.

«В 2016 году 33% респондентов были полностью согласны или скорее согласны с утверждением, что в случае нападения они были бы готовы защищать Латвию с оружием в руках. В 2019 году таких был 31%», – сообщили в академии, передает РИА «Новости».

При этом 55% опрошенных готовы защищать страну «невоенным способом», они сообщили, что могут оказывать поддержку вооруженным силам. Предоставить помощь пострадавшим согласились 69% жителей страны.

30% латвийцев заявили, что покинули бы страну в случае военного конфликта.

Всего в исследовании участвовали 1075 жителей республики от 16 до 74 лет, погрешность составляет порядка 2%.

Напомним, в 1990 году население Латвии составляло 2,7 млн человек. К 1 октября 2019 года в республике осталось около 1,91 млн человек.