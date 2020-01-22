Новое правительство одобрило первые законопроекты

Новый кабинет министров на первом заседании 21 января одобрил четыре законопроекта и решил внести их в Госдуму.

Один из законопроектов – поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Согласно сообщению, речь идет о «расширении перечня разрешенных валютных операций, а также случаев нерепатриации денежных средств», передает РИА «Новости».

Кроме того, правительство одобрило поправки в КоАП «в части установления ответственности за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах защиты, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска».

Также одобрены поправки в закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», суть которых в сообщении не раскрыта, и изменения в статью 9.2 закона «О некоммерческих организациях» (бюджетное учреждение) и статью 4 закона «Об автономных учреждениях» (виды деятельности автономного учреждения).

Президент Владимир Путин во вторник подписал указ о составе нового кабинета министров.

Председатель правительства Михаил Мишустин призвал членов нового правительства активнее реализовывать нацпроекты, а также напомнил им о том, что все члены кабмина несут персональную ответственность за реализацию национальных целей развития.

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