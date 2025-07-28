ПВО отразили атаку беспилотников в трех районах Ростовской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Ростовской области, передает ТАСС. По словам Слюсаря, атака была зафиксирована в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе.

«Атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе. Из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили его», – сообщил Слюсарь в своем телеграм-канале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки БПЛА на Ростовскую область погибли два человека. Женщина получила осколочное ранение при ударе беспилотника. Хирург из Калмыкии погиб в результате украинской атаки дроном под Ростовом.