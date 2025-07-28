  • Новость часаФон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
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    Европа теряет еще одно нейтральное государство
    Эксперт объяснил необходимость увеличения числа военных училищ
    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»
    Президент МОК допустила участие россиян в Олимпиаде-2026
    Трамп объявил об открытии рынков ЕС для США
    Путин повысил в звании командира фрегата «Адмирал Григорович»
    Польша оказалась неспособна обслуживать двигатели танков Abrams
    Стало известно о продлении тарифной паузы США и Китая
    Фигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского
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    28 июля 2025, 06:30 • Новости дня

    Симоньян сравнила Польшу и Литву с гиенами и стервятниками в истории Руси

    Tекст: Ирма Каплан

    Россия вернула свои территории, утраченные после монголо-татарского ига, которые прежде подобрали Польша и Литва в сложный период для Руси, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «Польша вместе с Литвой, как стервятники, настоящие стервятники, гиены. Кто бросается на мертвичину или на умирающее? Стервятники, гиены. Когда мы немыслимо пострадали, это еще предстоит только оценить нашим историкам, как именно пострадала русская культура и русское градостроительство <...> когда лежало все в развалинах, они под шумок подобрали западные части наших земель», – цитирует РИА «Новости» Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

    Она добавил, что позже Россия вернула свои земли при императрице Екатерине Алексеевне II.

    «Остальными поживились во время разделов Польши австрияки и пруссаки, немцы. А мы вернули свое. А потом, когда Александр I, по результатам уже наполеоновских войн, забрал и ту часть Польши, которая отошла немцам и пруссакам, это почему? Это потому что они воевали с Наполеоном вместе против нас», – напомнила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Симоньян на полях ПМЭФ заявила, что в истории России такого не было, так как в годы Великой Отечественной войны у СССР были союзники, сейчас против коллективного Запада страна держится почти в одиночку и проводит сложнейшую операцию.

    27 июля 2025, 13:30 • Новости дня
    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»

    Политолог Трухачев: Вопросом о присоединении к России в Словакии искали «пятую колонну»

    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Скорее всего, с помощью вопроса о вхождении в состав России социологии пытались отыскать представителей пятой колонны в Словакии. Как таковая данная тема в политическом дискурсе страны не присутствует, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее около 14% словаков в рамках опроса чешского агентства SCIO высказались за вступление в состав РФ.

    «Нет ничего удивительного в том, что социологический опрос в Словакии проводила чешская фирма. Пражские специалисты в данной сфере известны точностью своих результатов и профессионализмом. Поэтому они достаточно часто работают на внешних рынках. Для той же Братиславы они оформили большое число исследований в рамках тех или иных электоральных кампаний», – сказал политолог Вадим Трухачев.

    «Поэтому в корректности данных сомневаться не приходится. Другое дело, что сам вопрос о вхождении Словакии в состав Российской Федерации некорректен и даже провокационен. Скорее всего, таким образом чехи пытались отыскать представителей «пятой колонны», которые выступают против текущей политики ЕС», – добавляет он.

    «Собственно, показатель в 14% пересекается с количеством голосов, отданных словаками в поддержку наиболее правых партий. Интересно, что в исследовании отмечается и социальная принадлежность этих респондентов: за присоединение к РФ высказались по большей части студенты. Данной категории населения свойственна шутливость», – уточняет собеседник.

    «То есть, скорее всего, они просто ответили с юмором на достаточно неожиданный вопрос. Подобной дискуссии в республике не ведется. Сложно представить, при каких обстоятельствах словаки действительно были бы готовы отказаться от собственного суверенитета. К тому же войти в состав России для них в целом сложно – у нас даже нет общей границы», – акцентирует эксперт.

    «В то же время удивляет малый процент граждан, высказавшихся за нейтралитет в отношениях с Москвой. Думаю, в реальности людей, придерживающихся данного мнения, гораздо больше. В конечном счете даже жители Прибалтики не особо хотят вступать в реальный конфликт с Россией», – заключил Трухачев.

    Ранее около 14% словаков в рамках опроса чешского агентства SCIO высказались за вступление в состав России. Как сообщает информационный портал Ta3, данное мнение выразили преимущественно студенты и безработные, то есть те группы, которые «выражают экономическую неопределенность и разочарование в текущей геополитической ориентации страны».

    Наиболее негативно на данную идею отреагировали респонденты из Жилинского края, отмечает HNonline. В то же время они выступают за военный нейтралитет в рамках противостояния России и Запада. Политический обозреватель Шимон Ждярский объясняет это тем, что среди населения региона имеется значительная доля пенсионеров.

    «Нейтралитет для них ассоциируется с безопасностью и процветанием, которые, в отличие от Чехословакии, испытывали соседняя Австрия, а также Финляндия в годы холодной войны», – пояснил он. В целом же по стране данного мнения придерживаются 15% респондентов. Еще 32,5% не готовы к нейтральной позиции в случае, если она скажется на их благополучии.

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    27 июля 2025, 15:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил необходимость увеличения числа военных училищ

    Военный эксперт Анпилогов: Опыт СВО позволил России начертить понятный курс трансформации армии

    Эксперт объяснил необходимость увеличения числа военных училищ
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия наращивает качество собственного офицерского состава. В условиях современной технологической войны армейское руководство должно иметь базовые знания в сфере робототехники, а инженеры становятся важным компонентом как обороны, так и наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно об открытии в Нижегородской области высшего военно-инженерного училища.

    «Процесс возрождения военного образования заметен не только в России, но и во многих других странах мира. Напомню, что начиная с 90-х годов прошлого века, значительная часть государств была нацелена на трансформацию собственных войск в формате «маленьких умных армий», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Эта концепция зародилась на фоне успеха западной коалиции во время Первой войны в Персидском заливе. Считалось, что в современном мире конфликты между великими державами исключены. Соответственно, любое столкновение будет вестись против заведомо слабого противника и продлится оно недолго: максимум несколько недель», – напоминает он.

    «Таким образом армии стали формироваться под проведение скорее небольших полицейских операций. Однако СВО полностью перечеркнуло данную концепцию. России пришлось в срочном порядке пересобрать собственные войска за счет создания мощных добровольческих сил», – добавляет собеседник.

    «Но столь масштабная армия требует значительного резерва офицерского состава. На этом фоне и был начат процесс возрождения военных училищ. Еще в 2023 году в уже действующих заведениях стали активно вводиться новые факультеты. Стало понятно, что особый упор необходимо сделать именно на подготовку военных инженеров», – говорит эксперт.

    «Дело в том, что СВО стала первым конфликтов в истории, в рамках которого по-настоящему серьезно развернулся фактор применения БПЛА. Большое число дронов, доступных нашему противнику на момент 2022 года, возродили практику выстраивания фортификационных сооружений. Собственно, они и стали нашим основным козырем после неудач на Херсонском и Харьковском направлениях», – акцентирует он.

    «Их создание и планировка – дело рук как раз-таки военных инженеров. Однако значительную роль они играют и в рамках наступлений. Самый яркий пример – операция «Поток». Фактически, эти же специалисты участвовали и в штурмах Авдеевки, Угледара. Именно они просчитывали наиболее перспективные направления ударов», – рассуждает собеседник.

    «Соответственно, тренд на возрождение военных училищ продолжится. Из насущного, на мой взгляд, наиболее актуально открытие заведений, которые будут специализироваться на подготовке кадров, работающих с беспилотными аппаратами. Сегодня они применяются не только в небе, но и на воде, на земле», – отмечает эксперт.

    «Однако в формировании офицерского корпуса важно не количество, а качество. Поэтому уместно было бы внедрить в обучение разных специальностей и дисциплины по гражданскому направлению «робототехника». В условиях технологичной войны XXI века эти знания могли бы значительным образом помочь будущему армейскому руководству», – заключил Анпилогов.

    Ранее стало известно об открытии в Нижегородской области высшего военно-инженерного училища. Соответствующее распоряжение уже утвердило правительство России. Начало работы заведения планируется с 1 сентября. Отмечается, что подготовка кадров будет проводиться в соответствии с опытом, полученным в рамках СВО.

    Согласно тексту распоряжения, училище будет размещено на базе 210 межвидового регионального учебного центра Минобороны России. Примечательно, что еще в феврале этого года Владимир Путин дал поручение Минобороны и Росгвардии подготовить предложения о развитии сети военно-учебных заведений, напоминает РИА «Новости».

    Как сообщает «Российская газета», в период с 2025 по 2034 гг. в стране будут открыты около 15 новых ВУЗов военной направленности. На их базе планируется подготовка летчиков, танкистов, медиков и специалистов БПЛА. В скором времени откроются Саратовское училище радиационной, химической и биологической защиты.

    В 2026 будут созданы Челябинское танковое командное училище, Ульяновское авиационное училище летчиков и Новочеркасское командное училище связи. В 2027 году планируется начать набор курсантов в училище войск беспилотных систем в Московской области. В 2028 году – в Омское общевойсковое командное училище, в 2029-м – в Красноярское училище радиоэлектроники ПВО, в 2032-м – в Пушкинское училище воздушно-космической обороны.

    В течение нескольких лет предлагается открыть четыре филиала Военно-медицинской академии: в 2029 году – в Севастополе, в 2032-м – в Самаре, в 2033-м – в Новосибирске, в 2034-м – в Хабаровске. Последним примет курсантов Томское высшее военное командное училище связи - это должно произойти в 2034 году.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    28 июля 2025, 00:50 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Шотландии после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, что поможет Евросоюзу отойти от российского газа еще дальше.

    Новое торговое соглашение с Европейским союзом, которое президент Трамп представил на переговорах в Шотландии с фон дер Ляйен включает обязательство Европы закупить американские энергоносители на сумму 750 млрд долларов.

    «У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... в наш Европейский союз. Мы хотим полностью избавиться от российского ископаемого топлива, и поэтому закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов –  это только плюс», – приводит портал Axios ее высказывание.

    Импорт газа по трубопроводам из России, некогда основного поставщика, в ЕС значительно сократился. Однако импорт российского СПГ остается значительным. При этом европейские энергетические компании уже заключают соглашения на будущие объемы поставок СПГ с американскими компаниями, утоняется в материале.

    Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Евросоюзом, который охватывает большое количество стран.

    Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал соглашение Трампа навязанным Европе и призвал Францию последовать примеру Британии и выйти из ЕС.

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    27 июля 2025, 07:20 • Новости дня
    Спецпосланник Уиткофф назвал желаемые сроки установления мира в Газе и на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил телеканалу Fox News о возможности установления прочного мира и на Украине, и на Ближнем Востоке.

    «Это должно произойти. Президент прав: этой войны не должно было быть. Думаю, мы сможем добиться ее окончания, и, хочется верить, это и станет ключевым моментом», – ответил Уиткофф в программе My View with Lara Trump на вопрос об особом моменте карьеры.

    По его словам, Россия и Украина смогут заключить мир, когда проблемы каждой из сторон будут разрешены. Такая же ситуация на Ближнем Востоке.

    «Когда мы расширим Авраамовы соглашения, когда мы добьемся прочного мира в Газе и установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, <...> думаю, это будет главными достижениями», – добавил спецпосланник.

    Уиткофф отметил, что был бы рад, если бы оба конфликта удалось разрешить до конца президентского срока Дональда Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США на Ближнем Востоке и на Украине Стивен Уиткофф заявил о «гравитации надежды» после деэскалации на Ближнем Востоке, которая, как он надеется, притянет к себе и Украину, чтобы и этот конфликт разрешился.

    Госсекретарь США Рубио заявил, что Вашингтону следует рассмотреть корректировку своей политики в отношении Газы после провала очередных переговоров по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС.

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    27 июля 2025, 23:52 • Новости дня
    Ученый Родин предупредил россиян о новых катаклизмах осенью

    Tекст: Ирма Каплан

    Внезапные перемены погоды и прочие природные аномалии еще покажут себя на территории России грядущей осенью, рассказал доктор физико-математических наук, исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

    «Осенью нам опять придется готовиться к удару стихии. Это действительно так. Таких явлений будет больше, явления будут учащаться, во всяком случае ближайшие несколько десятилетий», – приводит портал Smotrim слова ученого в эфире «России 1».

    Родин напомнил, если вспомнить прекрасные картины голландских живописцев, на которых люди на коньках катаются в Голландии, то можно задуматься о том, где в  Голландии сейчас встречается лед зимой?

    «То, что зимы в России стали теплее, это действительно так. Особенно это, кстати, заметно в арктических широтах. Вообще, наверное, самое заметное изменение климата нашей планеты происходит сейчас в Арктике», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за 2023 год ускоренное таяние ледников привело к утрате 600 гигатонн питьевой воды и росту уровня Мирового океана.

    К 2050 году объем пресной воды в странах Центральной Азии может сократиться на треть, а афганскому Кабулу предрекли исчезновение питьевой воды через пять лет.

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    27 июля 2025, 23:38 • Новости дня
    При лобовом столкновении авто под Калининградом двое погибли и трое пострадали
    При лобовом столкновении авто под Калининградом двое погибли и трое пострадали
    @ Telegram-канал ГУ МЧС России по Калининградской области

    Tекст: Ирма Каплан

    При смертельном ДТП в Багратионовском муниципальном округе под Калининградом погибли два человека, еще трое с травмами госпитализированы, сообщили в Telegram-канале сотрудники ГУ МЧС России по региону.

    «В поселке Тишино произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Прибывшие на место специалисты отключили аккумуляторные батареи автомобилей и деблокировали пострадавших. В результате происшествия погибло два человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести», – сказано в сообщении.

    Спасатели уточнили, что для оказания психологической помощи на место выезжал психолог МЧС России. Также на месте работали 11 человек личного состава и три единицы спецтехники.

    Как писала 26 июля газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье, на 59-м километре трассы М-5 «Урал» после наезда грузовика Scania погибли два водителя легковушек и девятилетний ребенок.


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    27 июля 2025, 22:11 • Новости дня
    Глава Федерации фехтования оценил акции у отеля спортсменов из России в Тбилиси

    Мамедов: Акции у отеля спортсменов из России в Тбилиси устраивали нелюди

    Tекст: Ирма Каплан

    Инциденты у гостиницы российских фехтовальщиков в Тбилиси, включая сожжение флага и взрыв петард, похожи н дешевые акции нелюдей, заявил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, отметив профессионализм служб безопасности.

    «Знаю и понимаю, что грузинский народ никогда в жизни такого не делал бы, и не сделал. За исключением каких-то проплаченных особей, которые к грузинскому народу никакого отношения не имеют. Дешевые акции со сжиганием нашего флага, с протестами, петардами и фейерверками в пять утра – это просто нелюди, которых я даже вспоминать не хочу», – передает его слова ТАСС.

    Мамедов добавил, что службы безопасности и полиция работали и полностью обеспечивали безопасность команды.

    «Я благодарен FIE, Международной федерации фехтования, которая со своей стороны обеспечивает все вопросы безопасности нашей команды. Все делается на очень профессиональном уровне. Естественно, наши спортсмены не думают о чем-то плохом – мысли материальны. Они думают только о соревнованиях. А то, что там происходит, никакого отношения к спорту не имеет», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, россиянка Яна Егорян стала трехкратной чемпионкой мира по фехтованию, одержав победу в финале турнира в Тбилиси со счетом 15:11.Кроме того, российская фехтовальщица Александра Михайлова

    стала чемпионкой мира среди юниорок в Китае. В финальном поединке она одержала победу над Александрой Ли из США со счетом 15:3.

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    28 июля 2025, 00:07 • Новости дня
    Депутат Боярский опроверг «нелепый вброс» о блокировке WhatsApp и VPN

    Tекст: Ирма Каплан

    По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского, информация о том, что с 1 августа заблокируют на территории России WhatsApp и VPN, как сообщала журналистка Анастасия Кашеварова, «очередной нелепый вброс».

    «Мне известно, что [информация о блокировке мессенджера] – очередной нелепый вброс выходного дня. Зачем-то позволяют себе некоторые наши коллеги. Слухи комментировать, конечно же, не буду», – приводит «Газета.Ru» его ответ.

    Издание отмечает, что журналистка Кашеварова заявляла о том, как мессенджером  WhatsApp пользуются мошенники, вербовщики и ВСУ. К тому же с его помощью противник на СВО узнает маршруты журналистов и военных.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мессенджеру WhatsApp следует готовиться к уходу с российского рынка, так как он с большой долей вероятности попадет под ограничительные меры, заявил первый зампред комитета Госдумы Антон Горелкин.

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    28 июля 2025, 02:41 • Новости дня
    Симоньян назвала цели атак дронов ВСУ по «Сириусу» и аэропортам

    Tекст: Ирма Каплан

    Украина и страны Запада пытаются расшатать политически нейтральных россиян, атакуя места скопления детей и аэропорты, поделилась главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «Они зачем устраивают коллапс в наших аэропортах в разгар курортного сезона? Зачем они на этой неделе пустили, я даже не знаю сколько, беспилотников, но огромное количество, на Сочи и на «Сириус»? Это какие такие военные объекты в «Сириусе»? Это одна большая школа», – цитирует РИА «Новости» выступление Симоньян на телеканале «Россия 1».

    Она добавила, что в ночь атак беспилотников на «Сириус» ее дети были там и ночевали в коридоре с такими же ребятами. По ее словам, все это делается для провокации у нейтральных граждан определенных реакций.

    «С тем, чтобы возможность улететь, отдыхать куда-то на море, для них стала важнее, чем будущее страны. А будущее страны – это и есть исход СВО. А исход СВО – это... такая необходимость мириться с тем, что вот дети спят в коридоре. Иногда можно куда-то не улететь, отпуск, может быть, даже придется отменить. Они пытаются сделать так, чтобы мы сами себя победили и в результате сами себе проиграли, как мы уже делали дважды в XX веке, в начале и в конце», – сказала она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 24 июля по нефтебазе на улице Таврической произошло попадание дрона, сообщил глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.

    Российские средства противовоздушной обороны в ночь на четверг  нейтрализовали 39 украинских дронов самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

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    28 июля 2025, 05:01 • Новости дня
    Российский лайнер Embraer подал сигнал бедствия над Каспийским морем

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский лайнер Embraer по пути из Ижевска в Махачкалу подал сигнал бедствия над Каспийским морем.

    «Самолет Embraer 190 во время полета из Ижевска в Махачкалу подал сигнал тревоги над Каспийским морем», – приводит «Интерфакс» сообщение источника в авиаслужбах.

    Сервис Flightradar24 указывал на пролет самолета над полуостровом Бузачи в Казахстане в  направлении Актау.

    «Самолет приземлился в Махачкале в 00:45 мск», – уточнило агентство.

    Данных о причине поданного самолетом сигнала бедствия пока нет.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, пассажирский самолет «Русджет», следовавший рейсом из Даламана в Москву, подал сигнал бедствия во время пролета над территорией Грузии.


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    27 июля 2025, 07:35 • Новости дня
    Временные ограничения полетов введены в аэропорту Пулково

    Tекст: Ирма Каплан

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пулково, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «Пулково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Ранее в ночь на воскресенье аэропорт Пскова и нижегородская воздушная гавань Стригино ввели временные ограничения полетов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило почти о 100 сбитых БПЛА на регионами России за ночь.


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    27 июля 2025, 07:48 • Новости дня
    Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме

    Tекст: Ирма Каплан

    Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме, временные ограничения полетов сняты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Волгограда: сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Там уточнили, что в период действия ограничений на запасной аэродром был направлен один самолет, выполнявший рейс в Волгоград.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье представитель Росавиации сообщил о временных ограничениях полетов в аэропорту Волгограда.

    В результате падения обломков беспилотников в Октябрьском районе Волгоградской области возникли перебои с электроснабжением на железной дороге, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

    Минобороны сообщило почти о 100 сбитых БПЛА на регионами России за ночь.

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    28 июля 2025, 02:07 • Новости дня
    Российскому прапорщику суд постановил миллионный штраф за похвалы ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Прапорщик из Ростова-на-Дону Сефербег Гаджиев получил штраф в 2,5 млн рублей, лишение чина и реальный срок за то, что пугал сослуживцев рассказами о будто бы разительных успехах ВСУ в отличие от достижений ВС России, но апелляционная коллегия смягчила приговор.

    «На днях апелляционная коллегия Южного окружного военного суда рассмотрела жалобу на приговор, вынесенный Сефербегу Гаджиеву гарнизонным судом Ростова-на-Дону. Военный был признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России, совершенном с использованием своего служебного положения (пункт «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ)», – пишет «Коммерсантъ».

    Суд первой инстанции постановил, что Гаджиев вел пораженческие беседы с сослуживцами 7 и 11 сентября 2024 года, когда был начальником смены взвода военной войсковой комендатуры и возглавлял караул, охранявший склад одной из частей, дислоцированных в Ростове-на-Дону.

    «Желая напугать подчиненный ему личный состав из числа караула, он решил ввести его в заблуждение относительно выполнения задач СВО», – сказано в документах суда.

    Целей своих обвиняемый объяснить не мог, но в апреле 2025 года полностью признал вину, за что получил 5,5 лет колонии общего режима с лишением воинского звания и права в течение трех лет занимать связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий должности в госорганах и органах местного самоуправления.

    Защита прапорщика подала апелляцию и, ссылалась на наличие престарелых родителей и малолетнего ребенка, а также намерение осужденного отправиться на СВО, суд смягчил приговор, ограничившись штрафом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор жителю Литвы, признав его виновным в осквернении воинского захоронения в Курской области.

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    27 июля 2025, 23:23 • Новости дня
    Психиатр объяснил, когда интерес к магии и волшебству становится патологией

    Tекст: Ирма Каплан

    Интерес к сверхъестественному не всегда говорит о наличии психического расстройства, но иногда сопровождает шизотипическое расстройство личности, рассказал врач-психиатр, психотерапевт Клиники доктора Исаева Сергей Тарасов.

    «Сама по себе вера в сверхъестественное, нумерологию или астрологию не является признаком шизотипического расстройства личности. Такие убеждения могут быть частью культуры, семейных традиций или способом справляться с неопределенностью», – пояснил Тарасов «Газете.Ru».

    Для постановки диагноза, добавил он,  требуется наличие комплекса симптомов. Среди них – выраженное магическое мышление, не поддающееся критике, социальная отстраненность, странности поведения и внешнего вида, которые мешают коммуникации, работе, учебе и жизни в целом.

    Тарасов отметил, что подобное расстройство может относиться к заболеваниям шизофренического спектра, и при неблагоприятных условиях оно способно перейти в психоз, однако это не всегда происходит. Многие люди с особенностями шизотипического склада могут оставаться социально адаптированными всю жизнь.

    По его словам , если к магическому мышлению добавляются социальная изоляция, подозрительность и снижение способности к обучению или работе, необходимо обратиться за консультацией к врачу-психиатру.

    «Но не стоит спешить с ярлыками. Даже странное поведение или эксцентричные убеждения не являются основанием для диагноза, если нет выраженных потерь в социальной и когнитивной сфере», – резюмировал психиатр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук объяснил читателям издания, почему нельзя решать все проблемы антидепрессантами.

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    28 июля 2025, 01:50 • Новости дня
    FT описала, как Зеленский опрокинулся с «пьедестала демократии»

    Tекст: Ирма Каплан

    Борьба главы киевского режима Владимира Зеленского с независимостью НАБУ и САП на прошедшей неделе привела к самому серьезному политическому кризису с момента избрания Зеленского в 2019 году и к самым масштабным общественным протестам, пишет FT.

    «Он поставил под угрозу процесс вступления Украины в ЕС и, возможно, финансовую поддержку со стороны ЕС и МВФ, от которой Киев полностью зависит. По мере нарастания негативной реакции Зеленский отдал приказ отступить, пообещав новый закон для восстановления независимости ведомств, но его репутация внутри страны и за рубежом уже была подорвана», – пишет Financial Times (FT).

    Издание пытается разобраться в правоохранительной системе Украины, которая  представляет собой мешанину из непонятных аббревиатур, отмечая, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) выделяются тотемной важностью для гражданского общества и западных кредиторов Украины.

    FT напоминает, что Международный валютный фонд (МВФ) потребовал создать НАБУ и вместе с ЕС настаивал на том, чтобы правительство Украины защищало его независимость в качестве условия для получения финансовой поддержки и, в случае с ЕС, безвизового режима.

    Однако решение Зеленского едва не обрушило все, что было критически важно для западных кураторов Киева и, если его действия подорвали доверие западных партнеров, то внутри страны, подчеркивает газета, последствия оказались еще более разрушительными.

    «Смелое и стойкое руководство Зеленского в борьбе Украины против российской тирании вознесло его на пьедестал демократии. На этой неделе он с него упал», – резюмирует FT.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Напомним, Верховная рада одобрением 263 голосов приняла закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Он устанавливает верховенство генпрокурора Украины над прокурорами САП, что переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на дела НАБУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером вторника, 22 июля, мэр Киева Виталий Кличко присоединился к протестующим, которых, по некоторым подсчетам, было не менее тысячи человек, а к вечеру их стало вдвое больше. На следующий день протесты продолжились.

    Директор НАБУ Семен Кривонос выразил мнение, что после возможного принятия закона, возвращающего полномочия Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), атаки на антикоррупционные органы могут перейти на новый уровень.

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